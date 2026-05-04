Tα συγχαρητήρια στην Ομόνοια… από τον Απόλλωνα και τον υγιή κόσμο

Ο Απόλλωνας ήταν εκ των πρώτων ομάδων που έσπευσαν με αναρτήσεις τους στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συγχαρούν την Ομόνοια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όπως σημείωσε στις ραδιοφωνικές του δηλώσεις (διαβάστε ΕΔΩ) ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, τόνισε ότι η ομάδα της Λευκωσίας ήταν η καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αναμενόμενα συγχαρητήρια θα λάμβανε από όλους τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους.

«Ήταν η καλύτερη η ομάδα. Ο περισσότερο υγιής κόσμος έδωσε συγχαρητήρια» ανάφερε.