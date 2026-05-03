Μήνας τελευταίων τίτλων

Οδεύοντας προς το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, ήδη πολλά από τα ομαδικά αθλήματα έχουν ξεκαθαρίσει όσον αφορά τις κατακτήσεις των τίτλων και απομένουν κάποιοι τελευταίοι. Σήμερα θα δοθούν τα κύπελλα σε άνδρες και γυναίκες στο χάντμπολ, ενώ τις πρώτες εβδομάδες του Μαϊου θα κριθούν οι πρωταθλητές στο χάντμπολ, το φούτσαλ και στην καλαθόσφαιρα ανδρών.

Έτσι, μετά το ξεκαθάρισμα και την κατάληξη των εν λόγω διοργανώσεων, θα απομείνουν δύο τίτλοι, σε υδατοσφαίριση και ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, μέχρι τα μέσα του μήνα θα βγει ο κυπελλούχος στην υδατοσφαίριση ανδρών, ενώ στο φινάλε του Μάη θα δοθεί και η κούπα για τον κυπελλούχο στο ποδόσφαιρο ανδρών, με την οποία θα κλείσει η χρονιά στα ομαδικά αθλήματα.

Σ.Σ.