Έντρικ για την επιστροφή του στη Ρεάλ: «Θα κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου»

Για το μέλλον του μετά το τέλος της σεζόν όπου ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στη Λιόν μίλησε ο Έντρικ.

Ο Έντρικ πήρε την πιο σωστή απόφαση να μετακινηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Λιόν στο μισό της φετινής σεζόν, καθώς από τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στη Γαλλία, φόρεσε φανέλα βασικού και μετράει συνολικά οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 19 συμμετοχές.

Πλέον, το βασικό ερώτημα είναι αν έχει την επιθυμία να παραμείνει στη γαλλική ομάδα, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στο Champions League της νέας σεζόν, ή θα επιλέξει την επιστροφή του στη «βασίλισσα».

Ο Έντρικ, ωστόσο, σε δηλώσεις που παραχώρησε αποκάλυψε πως στο τέλος θα αποφασίσει ανάλογα με το τι πιστεύει καλύτερο η σύζυγός του!

«Το μέλλον μου; Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, είτε πρόκειται για να μείνω στη Λιόν, είτε για να επιστρέψω στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για να πάω αλλού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει και η γυναίκα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έντρικ.

