Πρωτιά και... καθησυχασμός

Για μία ομάδα που μέχρι το φινάλε του β΄ γύρου φλέρταρε με τον υποβιβασμό, η πρωτιά στον β΄ όμιλο είναι σαφώς κάτι που χαροποιεί. Η Ανόρθωση οδηγεί πλέον την κούρσα και ταυτόχρονα ξεκινά και «χτίσιμο» για τη νέα σεζόν. Μπορεί το εμπάργκο να της... φράζει τον δρόμο, όμως υπάρχει αισιοδοξία πως θα κυλήσει πολύ καλύτερα από φέτος. Κάτι που εκφράστηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Πραστίτη. Σημείωσε πως υπάρχει ρόστερ για να ανταπεξέλθει, παρόλο που εκκρεμεί η απάντηση Κίκο, που αποτελεί σημαντικό γρανάζι.

Ο πρόεδρος της «Κυρίας» είπε πάντως πως δεν θα σηκωθούν να φύγουν σε περίπτωση που δεν εμπλακεί κάποιος επενδυτής. Και αυτό ήχησε θετικά στα αφτιά των ανορθωσιατών. Γιατί ναι μεν η διοίκηση δεν έχει την οικονομική ευρωστία, όμως οφείλουν όλοι να παραδεχθούν ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν όρθιο ένα ιστορικό σωματείο. Όλα ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν στη γενική συνέλευση, όμως υπάρχει ένα κλίμα καθησυχασμού.