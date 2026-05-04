Η κόπωση, το σφίξιμο του Μάρκες, οι ανανεώσεις και ο Κονομής!

Η κόπωση, το σφίξιμο του Μάρκες, οι ανανεώσεις και ο Κονομής!

«Είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης»

Για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Απόλλωνα σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για τον αγώνα με την Πάφο: «Ήταν οι βαθμοί που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χρειάζεται ακόμα ένας βάθος. Η πορεία από τον Δεκέμβριο πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από τρία χρόνια. Είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι το 6ο σε 18 μέρες. Ήταν σοβαρή υπέρβαση που έκανε η ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Για τη συνέχεια: «Υπάρχει ο χρόνος να σκεφτούμε τον τελικό. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ο αγώνας κόντρα στην ΑΕΚ».

Για τον Μάρκες: «Ο Μάρκες ένιωσε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό. Θα πρέπει να περιμένουμε τα ιατρικά αποτελέσματα.

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Λαμ επέστρεψε στην αποστολή, μια θετική έκπληξη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Σπόλιαρτις και Βάισμπεκ και ευελπιστούμε να τους έχουμε στον τελικό. Ο Βουρός συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα του. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για τον τελικό».

Για την αλλαγή ημερομηνίας στον τελικό κυπέλλου: «Ήταν μια ημερομηνία η οποία θέλαμε. Ήταν έντονες οι διεργασίες των ανθρώπων της ομάδας για να αλλάξει η ημερομηνία. 29 Μαΐου είναι μια καλή ημερομηνία».

Για τον Εσκρίτσε: «Ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα και πάρθηκε η απόφαση να ξεκουραστεί».

Για την προσέλευση κόντρα στην Πάφο: «Η αλήθεια δεν ήταν η αναμενόμενη προσέλευση, το σχολίασαν οι ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος θεωρεί ότι τελείωσε το πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα και η εξασφάλιση του εισιτήριου για Ευρώπη. Θα εξαντλήσουν όμως τα εισιτήρια του τελικού, έχει δώσει πολλές χαρές η ομάδα τους τελευταίους μήνες».

Για τις ανανεώσεις: «Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

Για Κονομή: «Ότι διαβάσατε έχω διαβάσει και εγώ για τον ποδοσφαιριστή».

Για τα συγχαρητήρια στην Ομόνοια για το πρωτάθλημα: «Ήταν η καλύτερη η ομάδα. Ο περισσότερο υγιής κόσμος έδωσε συγχαρητήρια».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

