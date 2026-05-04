Η κόπωση, το σφίξιμο του Μάρκες, οι ανανεώσεις και ο Κονομής!

Για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Απόλλωνα σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για τον αγώνα με την Πάφο: «Ήταν οι βαθμοί που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χρειάζεται ακόμα ένας βάθος. Η πορεία από τον Δεκέμβριο πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από τρία χρόνια. Είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι το 6ο σε 18 μέρες. Ήταν σοβαρή υπέρβαση που έκανε η ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Για τη συνέχεια: «Υπάρχει ο χρόνος να σκεφτούμε τον τελικό. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ο αγώνας κόντρα στην ΑΕΚ».

Για τον Μάρκες: «Ο Μάρκες ένιωσε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό. Θα πρέπει να περιμένουμε τα ιατρικά αποτελέσματα.

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Λαμ επέστρεψε στην αποστολή, μια θετική έκπληξη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Σπόλιαρτις και Βάισμπεκ και ευελπιστούμε να τους έχουμε στον τελικό. Ο Βουρός συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα του. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για τον τελικό».

Για την αλλαγή ημερομηνίας στον τελικό κυπέλλου: «Ήταν μια ημερομηνία η οποία θέλαμε. Ήταν έντονες οι διεργασίες των ανθρώπων της ομάδας για να αλλάξει η ημερομηνία. 29 Μαΐου είναι μια καλή ημερομηνία».

Για τον Εσκρίτσε: «Ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα και πάρθηκε η απόφαση να ξεκουραστεί».

Για την προσέλευση κόντρα στην Πάφο: «Η αλήθεια δεν ήταν η αναμενόμενη προσέλευση, το σχολίασαν οι ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος θεωρεί ότι τελείωσε το πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα και η εξασφάλιση του εισιτήριου για Ευρώπη. Θα εξαντλήσουν όμως τα εισιτήρια του τελικού, έχει δώσει πολλές χαρές η ομάδα τους τελευταίους μήνες».

Για τις ανανεώσεις: «Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

Για Κονομή: «Ότι διαβάσατε έχω διαβάσει και εγώ για τον ποδοσφαιριστή».

Για τα συγχαρητήρια στην Ομόνοια για το πρωτάθλημα: «Ήταν η καλύτερη η ομάδα. Ο περισσότερο υγιής κόσμος έδωσε συγχαρητήρια».