Αναλυτικά:

EΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Pavilion Hall, Λευκωσία, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ- Δικαίωμα να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν αποκλειστικά τα Τακτικά Μέλη.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ- Οι εγγραφές νέων μελών και οι ανανεώσεις συνδρομών πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνδρομών του Σωματείου:https://tickets.apoel.com.cy/- Διευκρινίζεται ότι δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές μελών στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης.- Παρακαλούνται όλα τα μέλη να αποθηκεύσουν εκ των προτέρων την κάρτα μέλους στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet) του κινητού τους, μέσω της πιο πάνω πλατφόρμας, ώστε η είσοδος στην αίθουσα να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ- Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 θα αποσταλεί σε όλα τα Τακτικά Μέλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους, περίγραμμα των βασικών όρων των συμφωνιών που θα τεθούν προς επικύρωση στη Γενική Συνέλευση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το περιεχόμενό τους πριν από τη Συνέλευση.Η παρουσία όλων των μελών είναι σημαντική.