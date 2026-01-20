Ανακοινώθηκαν οι πεντάδες του All-Star Game, συνεχίζεται το σερί του Γιάννη!

Το NBA ανακοίνωσε τη Δευτέρα τους 10 βασικούς του All-Star Game, πέντε από κάθε περιφέρεια, ενόψει της φετινής γιορτής που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Inglewood της Καλιφόρνια, έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται για 10η συνεχόμενη χρονιά στο All-Star Game, συνεχίζοντας να δεσπόζει ως η κορυφαία παρουσία της Ανατολικής Περιφέρειας στα 31 του χρόνια. Στους starters επιλέχθηκαν επίσης οι Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς), Τζέιλεν Μπράνσον (Νιου Γιορκ Νικς), Κέιντ Κάνινγκχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς) και Ταϊρίς Μάξεϊ (Φιλαδέλφεια 76ερς).

Οι βασικοί της Δύσης είναι οι Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς), Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς) και Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς).

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν συμπεριλήφθηκε στους βασικούς, τερματίζοντας ένα σερί 21 συνεχόμενων σεζόν ως starter στο All-Star Game. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς, πάντως, παραμένει υποψήφιος για επιλογή ως αναπληρωματικός.

Οι βασικοί προέκυψαν από συνδυασμό ψήφου φιλάθλων (50%), παικτών του NBA και επιτροπής δημοσιογράφων. Για πρώτη φορά, οι starters επιλέχθηκαν ανεξαρτήτως θέσης, ενώ στο νέο format του All-Star Game οι παίκτες θα μοιραστούν σε τρεις ομάδες — δύο με Αμερικανούς και μία με διεθνείς — που θα αγωνιστούν σε τουρνουά round-robin. Αργότερα θα ανακοινωθούν ακόμη πέντε βασικοί.