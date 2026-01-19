Έκτος σκόρερ στην Ιστορία του ΝΒΑ ο Ντουράντ

Μια... αξέχαστη βραδιά, για τον Κέβιν Ντουράντ! Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έγινε ο 6ος καλύτερος σκόρερ στην Ιστορία του ΝΒΑ και όπως είναι φυσικό... γιορτάστηκε αναλόγως!

Ο KD με 18 πόντους έφτασε τους 31.562, γνωρίζοντας την αποθέωση και ξεπέρασε τον Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Γερμανός σταρ, μάλιστα, με ηχογραφημένο μήνυμα συνεχάρη τον Ντουράντ γι αυτήν την μεγάλη επιτυχία.

Για την Ιστορία οι Χιούστον επικράτησαν των Πέλικανς με 119-110, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 32 πόντους και επτά τρίποντα (ρεκόρ καριέρας).