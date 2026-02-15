ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντονγκαλά για ΑΠΟΕΛ: «Λυπηρό, αλλά όταν έχεις ηγέτες που λένε ψέματα...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντονγκαλά για ΑΠΟΕΛ: «Λυπηρό, αλλά όταν έχεις ηγέτες που λένε ψέματα...»

Παίρνει θέση για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ και τις διοικητικές εξελίξεις ο Ντιμερσί Εντονγκαλά.

Ο Kογκολέζος εξτρέμ που αγωνίστηκε στους γαλαζοκίτρινους για 4,5 χρόνια κι αποχώρησε πριν από έναν χρόνο εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που η ομάδα έχει ηγέτες που λένε συνέχεια ψέματα. Περαιτέρω τονίζει ότι βίωσε αρκετά πράγματα τα οποία δεν ανέφερε από σεβασμό στον σύλλογο όμως «θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουμε».

 Η ανάρτηση του Εντονγκαλά:

«Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν για τη γνώμη μου και τι πιστεύω για την κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ. Είναι λυπηρό για τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας αλλά όταν έχεις ηγέτες που λένε συνέχεια ψέματα και διοικούν χωρίς όραμα, είναι αναμενόμενο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε βιώσει και για τα οποία δεν μιλάμε από σεβασμό προς τον σύλλογο και τους οπαδούς, αλλά σύντομα θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε και να πούμε τις ιστορίες μας».


Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ασημένιο θαύμα, χρυσή σελίδα για το κυπριακό Τένις – Δεύτερη στην Ευρώπη η Εθνική Αγοριών U12

Τένις

|

Category image

Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

NBA All-Star Game 2026: ΗΠΑ εναντίον Κόσμου στο Λος Άντζελες - Νέα εποχή στη λαμπερή γιορτή του μπάσκετ!

NBA

|

Category image

Έσωσε τα χειρότερα η Λειψία, χάνει όμως έδαφος για την 4άδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντονγκαλά για ΑΠΟΕΛ: «Λυπηρό, αλλά όταν έχεις ηγέτες που λένε ψέματα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόκριση για την Άρσεναλ με show ενός ημιχρόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είχε τα πάντα εκτός από γκολ το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μάρτινς: «Πιστεύω θα τερματίσουμε στην εξάδα»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Η γκολάρα του Μπρούνο και το... ρεσιτάλ ευκαιριών στο ΑΕΛ-Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Στόχος μας με το -11; Το επόμενο παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αντέδρασε και λύγισε την ΑΕΛ η Πάφος σε ματσάρα για... πολλά γκολ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Το όνειρο του Σομποσλάι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άκυρο πέναλτι για τη μία, άκυρο γκολ για την άλλη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Βαγιεκάνο έριξε τριάρα στην Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λεβερκούζεν είχε προσπαθήσει να πάρει τον Μίλερ αλλά ο Φαν Χάαλ γέλαγε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη