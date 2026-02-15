Εντονγκαλά για ΑΠΟΕΛ: «Λυπηρό, αλλά όταν έχεις ηγέτες που λένε ψέματα...»

Παίρνει θέση για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ και τις διοικητικές εξελίξεις ο Ντιμερσί Εντονγκαλά.

Ο Kογκολέζος εξτρέμ που αγωνίστηκε στους γαλαζοκίτρινους για 4,5 χρόνια κι αποχώρησε πριν από έναν χρόνο εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που η ομάδα έχει ηγέτες που λένε συνέχεια ψέματα. Περαιτέρω τονίζει ότι βίωσε αρκετά πράγματα τα οποία δεν ανέφερε από σεβασμό στον σύλλογο όμως «θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουμε».

Η ανάρτηση του Εντονγκαλά:

«Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν για τη γνώμη μου και τι πιστεύω για την κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ. Είναι λυπηρό για τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας αλλά όταν έχεις ηγέτες που λένε συνέχεια ψέματα και διοικούν χωρίς όραμα, είναι αναμενόμενο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε βιώσει και για τα οποία δεν μιλάμε από σεβασμό προς τον σύλλογο και τους οπαδούς, αλλά σύντομα θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε και να πούμε τις ιστορίες μας».



