Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ευχάριστα είναι τα νέα στο «στρατόπεδο» των Λος Άντζελες Λέικερς αναφορικά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον «Βασιλιά» να επιστρέφει στις προπονήσεις και να ανεβάζει ρυθμούς, ενόψει, φυσικά, και των playoffs του ΝΒΑ!

Ο ηγέτης των «λιμνανθρώπων», πήρε κανονικά μέρος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας μετά από απουσία ενός μήνα λόγω τραυματισμού στον τένοντα του δεξιού του ποδιού, ένα πρόβλημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τους Μάβερικς στις 26 Φεβρουαρίου...

Έκτοτε, ο σούπερ σταρ των Λέικερς βρέθηκε στα «πιτς» του οργανισμού του Λ.Α., χάνοντας τα δώδεκα τελευταία παιχνίδια του συλλόγου.

Πάντως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, οι Λέικερς δεν έχουν βγάλει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο ΛεΜπρόν, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία ότι ίσως προλάβει να αγωνιστεί στα τελευταία 3-4 παιχνίδια της regular season.

Τη φετινή σεζόν, ο 38χρονος φόργουορντ μετράει 29,5 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 6,9 ασίστ μέσο όρο σε 47 εμφανίσεις, με τους Λέικερς να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας και εντός play-in με ρεκόρ 36-37.

