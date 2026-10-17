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Επιστροφή στη δράση και αποθέωση για Γκόλντσον!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντεμπούτο στη σεζόν για τον Άγγλο αμυντικό

Η παρουσία του Κόνορ Γκόλντσον στην αποστολή του Απόλλωνα για πρώτη φορά στη σεζόν αποδείχθηκε πως δεν ήταν μόνο για τυπικούς ή/και ψυχολογικούς λόγους.

Ο Άγγλος αμυντικός κρίθηκε έτοιμος να αγωνιστεί και κατέγραψε έτσι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα την πρώτη του συμμετοχή και την επιστροφή του στη δράση μετά την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί, περνώντας ως αλλαγή στο 86' στη θέση του Κονομή.

Ο Γκόλντσον από τη στιγμή που ετοιμαζόταν να περάσει στον αγώνα δέχθηκε την αποθέωση από τον κόσμο του Απόλλωνα ο οποίος περίμενε πώς και πώς το ντεμπούτο του έμπειρου στόπερ από τον οποίον οι κυανόλευκοι περιμένουν πολλά.

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