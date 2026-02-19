Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, συνέτριψε τον Ηρακλή και έκλεισε ραντεβού με Ολυμπιακό στον τελικό

Πιστός στο… ραντεβού ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε εύκολα με σκορ τον Ηρακλή στα «Δύο Αοράκια» και προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Final 8, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (21/02, 20:00).

Οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς την κυριαρχία τους στο παρκέ (22-7 το πρώτο δεκάλεπτο) και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Θεσσαλονικείς, παίρνοντας το δεύτερο συνεχόμενο πολύ άνετο ροζ φύλλο τους στον θεσμό και στρέφοντας την προσοχή τους στο παιχνίδι που θα κρίνει έναν από τους στόχους της σεζόν.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. 11 πόντους μέτρησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, 10 πόντους ο Ντίνος Μήτογλου και 9 πόντους μαζί με 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Θετικός με 7 πόντους και 7 ασίστ ο Κώστας Σλούκας.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με συνεχόμενα κλεψίματα που οδήγησαν στα λέι απ των Ρογκαβόπουλου και Ναν για το 4-0. Ο Στρονγκ έβαλε τους πρώτους πόντους του Ηρακλή (4-2), με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί σε τρίποντο για το 7-2. Ο Σορτς έβαλε συνεχόμενους πόντους και ανέβασε τη διαφορά (11-2), κόντρα σε έναν «Γηραιό» που δεν μπορούσε να βρει με τίποτα σκορ στα πρώτα λεπτά. Χολμς, Ναν και Σορτς έφεραν γρήγορα τον Παναθηναϊκό στο +15 (17-2), με τον Ντάρκο-Κέλι να δίνει λύση με τρίποντο στους Θεσσαλονικείς, γράφοντας το 17-5. Ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε από μέση απόσταση αμέσως μετά την είσοδό του (19-5), με τον Γκραντ να κάνει το ίδιο για το 21-5. Ο Γουέρ μείωσε με ωραίο κάρφωμα (21-7), ενώ το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 22-7 με μία βολή του Χέιζ-Ντέιβις.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με δύσκολο σουτ του Ντάρκο-Κέλι και κάρφωμα του Σμιθ για το 24-11. Ο Μήτογλου και ο Καλαϊτζάκης ανέβασαν ξανά τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό (28-11), όμως ο Ηρακλής έτρεξε ένα γρήγορο 8-0 με εντυπωσιακά τρίποντα των Σύλλας και Στρονγκ, μειώνοντας σε 28-19. Ο Μήτογλου απάντησε για τον Παναθηναϊκό, καθώς έτρεξε ένα προσωπικό σερί με 7 συνεχόμενους πόντους, γράφοντας το 35-19. Ο Γουέρ έδωσε μία λύση στον Ηρακλή, με τον Τολιόπουλο να βάζει τρίποντο για το 38-21. Ντάρκο-Κέλι και Σορτς αντάλλαξαν μακρινά σουτ (41-24), με τον πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού να γράφει το 46-26 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γρήγορο 5-0 του Παναθηναϊκού με Ναν και Χολμς (51-26), ενώ ο Σύλλας απάντησε με τρίποντο για το 51-29. Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε κι αυτός συνεχόμενους πόντους (57-33), με τους Χέιζ-Ντέιβις και Σμιθ να ανταλλάζουν καλάθια για το 59-35. Ο νεοαποκτηθέντας φόργουορντ του Παναθηναϊκού ευστόχησε σε δύο βολές (61-35), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει μετά από ώρα το 63-35 από κοντά. Ο Σλούκας και ο Χολμς στρογγυλοποίησαν τη διαφορά στους 30 (68-38), με τον Ντάρκο-Κέλι να σκοράρει με ανάποδο λέι απ και τον Στρονγκ να καρφώνει για το 68-42. Ο ίδιος πέτυχε νέο καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο (68-44), με τον Σλούκα να ευστοχεί από μακριά για το 71-44. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 73-46.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Σμιθ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα (73-48), με τον Σορτς να απαντάει με φοβερό λέι απ για το 75-48. Ο Μωραΐτης ευστόχησε σε δύο βολές (75-50), με τον Καλαϊτζάκη να βάζει το πρώτο του τρίποντο, από τη γωνία, για το 78-52. Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ ακολούθησαν με δικά τους μακρινά σουτ (86-56), με τον πρώτο να βάζει ακόμη ένα για το 89-58. Ο Παναθηναϊκός τελικά πήρε την εύκολη νίκη-πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου.

Τα δεκάλεπτα: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς 13 (1), Καλαίτζάκης Π. 7 (1), Χολμς 8, Σλούκας 7 (2), Χέιζ Ντέιβις 9, Ρογκαβόπουλος 11 (1), Σαμοντούροβ 5 (1), Γκραντ 2, Ναν 7 (1), Τολιόπουλος 9 (3), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 10 (1)

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 2, Στρονγκ 11 (1), Ντάρκο Κέλι 10 (2), Σμιθ 14, Τσιακμάς, Μωραϊτης 10 (2), Γουέαρ 6, Καμπουρίδης 2, Χρηστίδης, Σύλλας 6 92), Γιαννίκος Κομνιανίδης