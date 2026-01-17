Σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση η ΑΕΛ

Με νίκη για την TRIA EKA AEΛ, τελείωσε η σημερινή αναμέτρηση που έγινε στη Λεμεσό, όπου η ομάδα της Λεμεσού, κέρδισε την ΕΘΑ, για την 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League. Η ΑΕΛ που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 49-38, έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την 3η θέση, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν 105-83. Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Tate (19 πόντοι – 33 βαθμοί).

Με εναλλασσόμενο προβάδισμα και κάτω από ένα γρήγορο τέμπο εξελίχθηκε η 1η περίοδος, με τις δυο ομάδες να παρουσιάζονται εύστοχες και ενώ από πλευράς διακύμανσης, η ΕΘΑ προηγήθηκε αρχικά με 14-9.Στη συνέχεια η ΑΕΛ προσπέρασε με 18-16, ενώ με τη λήξη της 1ης περιόδου, η ΕΘΑ είχε το προβάδισμα με 23-22. Με περισσότερη έμφαση στην άμυνα παρουσιάστηκαν οι δυο ομάδες στις αρχές της 2ης περιόδου και ενώ παρέμεναν κοντά κατά τις διακυμάνσεις εκείνων των χρονικών σημείων. Ωστόσο στη συνέχεια ήταν η ΑΕΛ που ήταν καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου και τη στιγμή που εύρισκε λύσεις στην επίθεση, κυρίως χάριν στους Clark, Tate, Flowers, άρχισε να αποκτά διαφορά πάνω από το +10, για να προηγηθεί στο 20λεπτο με 49-38.

Με απόλυτη κυριαρχία της γηπεδούχου ξεκίνησε η 3η περίοδος, με την ΑΕΛ να ανεβάζει συνεχώς την υπέρ της διαφορά και αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα να προηγηθεί στο 25` με 68-44, δηλαδή η διαφορά ανέβηκε στο +24. Η ΕΘΑ μείωσε κάπως στη συνέχεια, αλλά όχι σε αισθητό βαθμό και έτσι στο 30`, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 77-56.Στις αρχές της 4ης περιόδου η διαφορά συντηρήθηκε πάνω από το +20, πάντα για την ΑΕΛ, για την οποία σύμμαχος ήταν πλέον και το χρονόμετρο ήταν σύμμαχος για τη γηπεδούχο, η οποία προηγήθηκε με 90-69 στο 35`, για να φθάσει τελικά στη νίκη με 105-83.

Δεκάλεπτα: 22-23, 49-38, 77-56, 105-83.

TRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 25 (1), Μάρκου 9 (3), Tate 19 (3), Flowers 25 (2), Taylor 16, Αρμακόλας, Μονιάτης 3, Κωνσταντίνου 2, Γεωργίου 4, Watts 2.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 21 (1), Henderson 11 (1), Gray 23 (2), Νεοφύτου 3 (1), Langlais 22, Ηρακλέους, Βλάχος 3, Χριστοδουλίδης. Βρείτε εδώ τα στατιστικά: