Κωστή: «Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και [...]»

Διαβάστε όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μεγάλη νίκη επί της Πάφου ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή.

«Πήραμε αυτό που δικαιούμασταν, αυτό που δουλεύουμε από την αρχή και σύμφωνα με την εικόνα που δείξαμε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι και μας δικαίωσε για όλη αυτή την προσπάθεια. Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και το πιο σημαντικό έχουν [...] (σ.σ. είπε τελεία-τελεία-τελεία). Για να έχει αξία η νίκη πρέπει να κερδίσουμε τον επόμενο τελικό με το Παραλίμνι. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι κοντά μου και στην ομάδα και πιστεύουν στην αξία της δουλειάς μας και ευχαριστώ τους φιλάθλους μας που ήρθαν σε ένα παγωμένο και βροχερό βράδυ και μας υποστήριξαν. Καλή επιτυχία στην Πάφο με όλη μου την ψυχή γιατί ένας από τους λόγους που υπάρχουμε εμείς οι προπονητές είναι οι επιτυχίες των μεγάλων ομάδων».

Αν ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ναι πιστεύω ότι ήταν γιατί πέραν του ότι παίξαμε καλά όπως πάντα, είχαμε τεράστια συγκέντρωση, τα παιδιά παρόλο που άλλαξε το σύστημα και το δούλεψαν μόνο τρεις μέρες, ανταποκρίθηκαν σχεδόν τέλεια, για μένα σαν προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανατριχιάζω μόνο που το λέω, ακολούθησαν το μυαλό μου. Επίσης κερδίσαμε, πήραμε τρεις βαθμούς, που μέχρι τώρα είχαμε μόνο καλές εμφανίσεις. Αλλά για να έχει αξία η νίκη πρέπει να κερδίσουμε το Παραλίμνι.

Για το ότι η ομάδα έχει και πολύ καλό προπονητή και αδικείται από τη βαθμολογία με βάση τις εμφανίσεις της και δεν είναι ομάδα να παλεύει για παραμονή:  «Το είπα σε πολλούς και στους ανθρώπους της ομάδας ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι να εκπροσωπούμε τη βαριά φανέλα και ιστορία που φοράει και έχει και σε κάθε αγώνα παίζουμε για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλου. Αυτό πιστεύω το καταφέραμε μέχρι τώρα και πρέπει να έχουμε συνέχεια».

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη