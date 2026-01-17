Γκέλαρε και έχασε την ευκαιρία για το +9 η Άρσεναλ!

Μετά την ήττα της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, η Άρσεναλ είχε την ευκαιρία να ξεφύγει στο +9 από τους διώκτες της και να... χαθεί στη βαθμολογία της Premier League, ωστόσο η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κόλλησε στο 0-0 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός έδρας και βολεύτηκε με το +7 από Cityzens και Άστον Βίλα, η οποία έχει ματς λιγότερο.

Οι Κανονιέρηδες είχαν την υπεροχή από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, απειλώντας κατά την αγαπημένη τους συνήθεια κυρίως από στημένες φάσεις, ωστόσο η άμυνα της ομάδας του Ντάις ήταν συμπαγής και κρατούσε μακριά από την εστία του Σελς τους φιλοξενούμενους. Στο 29' δε, όταν ο Μαρτινέλι βρέθηκε σε θέση βολής μετά από σουτ του Μαντουέκε που κόντραρε, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, με τον Θουμπιμέντι να είναι και αυτός άστοχος δύο λεπτά αργότερα. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους αλλά δίχως να καταφέρουν κάτι το εξαιρετικό, με την ανάπαυλα να βρίσκει τις δύο ομάδες στο μηδέν - αφού ο Γιόκερες δεν πρόλαβε να εκτελέσει σε τετ α τετ στο 41' λόγω καίριας παρέμβασης του Μουρίγιο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Άρσεναλ βραχυκυκλωμένη, έτσι ο Αρτέτα έριξε μέχρι το 60' στο ματς τους Τροσάρ, Σάκα, Μερίνο και Ζεσούς. Ο Σελς είπε όχι στο σκαστό σουτ του Ράις στο 59', πράττοντας αντιστοίχως στην κεφαλιά του Σάκα έξι λεπτά αργότερα. Όσο περνούσε η ώρα, οι φιλοξενούμενοι ενέτειναν την πίεσή τους ωστόσο η Φόρεστ κρατούσε, με ένα... περίεργο χέρι του Άινα μέσα στην περιοχή στο 79' να φέρνει έλεγχο από το VAR αλλά εντέλει να μην δίνεται πέναλτι. Εντέλει, το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Σον Ντάις να παίρνει έναν σπουδαίο βαθμό από τους πρωτοπόρους.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Άινα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Σανγκαρέ, Ντομίνγκες (89' Χάτσινσον), Γκιμπς-Γουάιτ, Ζεσούς (76' Εντόι), Χάντσον-Οντόι

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Όντεγκααρντ (57' Μερίνο), Θουμπιμέντι (79' Έζε), Ράις, Μαντουέκε (57' Σάκα), Γιόκερες (57' Ζεσούς), Μαρτινέλι (46' Τροσάρ)

