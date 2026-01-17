ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητη ΑΕΚ και 13/13

Τη 13η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η Πετρολίνα ΑΕΚ επικρατώντας 91-72, σε εντός έδρας αγώνα για τη 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

To παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Nottage στο 1' για λογαριασμό των γηπεδούχων, με την ομάδα της Μόρφου να φτιάχνει σερί έξι πόντων με δράστη τον Williams (3-6), ενώ στο 4' ήταν μπροστά με δυο πόντους (6-8) μετά το λέι απ του Watson. Ακολούθησε σερί 11 πόντων για τους Λαρνασκείς που στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου με το λέι απ του Mckinnis ήταν μπροστά με 17-8.

Οι φιλοξενούμενοι ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με σερί έξι πόντων, με τρίποντο του Williams και τρεις πόντους του Punter μείωσαν στους έξι (26-20), ενώ λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 15' η διαφορά ήταν στους τέσσερις μετά το λέι απ του Watson (33-29). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μετά και το δίποντο του Nottage το σκορ ήταν στο 43-34.

Στο 25' ο Διγενής πλησίασε στους δύο (55-53) μετά το τρίποντο του Punter και στον έναν στο 29' μετά τις δυο βολές του Kone (61-60). Οι «κιτρινοπράσινοι» διατηρήθηκαν μπροστά στο σκορ, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με δίποντο του Nottage και τρίποντο του Παντελή (66-60) κι έπειτα στο τέταρτο δεκάλεπτο κατάφεραν να ελέγξουν και να ανοίξουν τη διαφορά παίρνοντας εν τέλει το ροζ φύλλο με σκορ 91-72.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 43-34, 66-60, 91-72

Πετρολίνα AEK (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 5 (1), Cooper 24 (5), Γιανναράς 9 (3), Nottage 16 (2), Mckinnis 8, Bάρσος 3 (1), Στυλιανού, Λοϊζίδης, Hunt 16 (1), Παντελή 8 (1), Diggs 2

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Nτράγκαν Ράτσα): Watson 12 (2), Williams 21 (3), Punter 20 (3), Kone 11 (1), El Bejjani, Γεωργίου, Σιζόπουλος 3 (1), Καραγιάννης 4 (1), Kruse 1, Γαβριήλ 

Κύπρος

