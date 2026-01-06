Χωρίς Μιλουτίνοφ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Νοκ άουτ Μιλουτίνοφ για το Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός, αμφίβολος ο Νιλικίνα.
Δίχως τον πυλώνα του ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν (19:45) κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος δεν είχε παίξει ούτε κόντρα στον Άρη την Κυριακή για το πρωτάθλημα, ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο.
Ο 30χρονος άσος έχει κατά μέσο όρο 11 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 0.8 κλεψίματα σε 22:53 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Ερωτηματικό παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι σε ενημέρωσή τους.
sportfm.gr