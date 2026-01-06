Υπάρχει αισιοδοξία για την επόμενη μέρα

Ο νέος προπονητής των Αχνιωτών παρουσίασε μια ομάδα που τα είχε όλα εκτός από το γκολ. Αυτό ήταν που τον πίκρανε.

Δεν λογάριασε

Ο Φερέιρα δεν λογάριασε την αστοχία ή και την δυστοκία ή και την ατυχία του Μπρένο. Ο Βραζιλιάνος τα έκανε όλα εκτός από κανονικό γκολ. Γιατί πέτυχε γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ενώ και βρήκε μπροστά του και τον ανίκητο Οτσόα.

Ελέγχεται για Αντερέγκεν

Ήταν ντεμπούτο για τον Φερέιρα και δεν μπορεί να κριθεί αυστηρά. Όμως το ότι δεν ξεκίνησε βασικό τον Αντερέγκεν που έχασε κάποιες προπονήσεις λόγω ίωσης ήταν ένα θέμα που σχολιάστηκε. Μπορούσε να τον ξεκινήσει να πετύχει το πολυπόθητο γκολ και να τον κάνει αλλαγή. Πήρε μεγάλο ρίσκο που δεν τον ξεκίνησε και όταν τον έβαλε αλλαγή ήταν ήδη αργά.

Αισιόδοξος

Αισιόδοξος παρουσιάζεται ο Ρουί Φερέιρα παρά την ήττα από την ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος προπονητής που ξεκίνησε με το αριστερό την θητεία του στον Αχνιώτικο πάγκο το πιστεύει και μάλιστα πολύ πως ο Εθνικός θα επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα.

Πιστεύει στην ομάδα, πιστεύει στους παίκτες και είναι αισιόδοξος πως θα αλλάξει τα αρνητικά βαθμολογικά δεδομένα.

Θέμα με τον Οφόρι

Υπάρχει θέμα με τον Ρίτσιαρτ Οφόρι. Είναι η τρίτη φορά που αποβάλλεται ο Γκανέζος μπακ. Είναι η τρίτη φορά που πληγώνεται η ομάδα λόγω των αποβολών του Οφόρι και το θέμα δεν μπορεί να μένει άλλο κάτω από το χαλί.

Ολοκληρώνει για Ένωση

Ο Ρουί Φερέιρα θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με την Ένωση στο Δασάκι. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ένωση οι τραυματίες Τούμπας και Ροντριγκίνιο.