Παπαδόπουλος: «Μπορούσαμε για περισσότερα γκολ» - Αιχμές για τη διαιτησία από τον Μπούις

Φανερά ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά την ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας 29Μ. Από την πλευρά των πρασίνων, το κλίμα είναι βαρύ, όπως σημείωσε ο Μπούις.

Αναλυτικά:

Παπαδόπουλος: «Ευχαριστώ τους παίκτες μου για την απόδοση και τον κόσμο για την τεράστια βοήθεια. Σε ένα παιχνίδι που αναλύσαμε, μας αδικεί το σκορ στο τέλος της ημέρας. Θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα. Είχαμε 20 τελικές, 10 στον στόχο και 2 δοκάρια. Δεχθήκαμε γκολ στο τρανζίσιον. Ήταν μια ολοκληρωμένη εμφάνιση για την ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος για την εικόνα. Είχα πει πως η ομάδα θα γίνεται καλύτερη παιχνίδι με παιχνίδι. Πιστεύω πως μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη, να βελτιώσει κάποια προβλήματα. Είναι θέμα συγκέντρωσης και ταχύτητας. Είχαμε τον πλήρη έλεγχο. Μας ικανοποιεί το σκορ και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερα».

Μπούις: «Δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Δεχθήκαμε τέσσερα εύκολα γκολ, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κάποια λάθη. Θα μπορούσα να πω αρκετά πράγματα για την διαιτησία, αλλά η στάση της ομάδας είναι πως δεν μιλάμε για την διαιτησία. Μπορεί να ήμασταν πιο λίγοι στην κερκίδα από τους αντιπάλους, αλλά ήμασταν πιο δυνατοί από αυτούς

Δεν θα σταθώ στους απόντες. Δεν ήταν εύκολο, δεχόμαστε εύκολα γκολ. Είχαμε τραυματισμό, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Υπήρχε διαφορά στην ποιότητα, όμως έγινε προσπάθεια».