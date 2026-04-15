Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

Η Άρσεναλ συνεχίζει να χτίζει τη δική της σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Μετά το πολύτιμο 1-0 που απέσπασε στη Λισαβόνα, οι «κανονιέρηδες» μπήκαν στο Emirates γνωρίζοντας πως ένα διαχειρίσιμο 90λεπτο θα τους έστελνε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του Champions League. Απέναντί τους, όμως, βρέθηκε μια Σπόρτινγκ αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους, πιέζοντας, τρέχοντας και ψάχνοντας το γκολ που θα έβαζε φωτιά στη σειρά.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μια σκληρή, τακτική μάχη, με ρυθμό που ανέβαινε και έπεφτε ανάλογα με τις αλλαγές και τις ισορροπίες στο γήπεδο. Η Άρσεναλ είχε τον έλεγχο, η Σπόρτινγκ τις πιο επικίνδυνες στιγμές, όμως καμία δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 84' οι Λονδρέζοι άγγιξαν το γκολ, όταν ο Τροσάρ βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι και η κεφαλιά του κατέληξε στη δεξιά δοκό. Και όμως, στις καθυστερήσεις λίγο έλειψε να υπάρξουν… δράματα, όταν στο 90'+5' ο Σιμόες σούταρε μόλις άουτ!

Το τελικό 0-0 ήταν αρκετό για τους Λονδρέζους, που πλέον στρέφονται στη μεγάλη πρόκληση: Την Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά -και παράλληλα στο πρωτάθλημα, όπου την Κυριακή τους περιμένει η Μάντσεστερ Σίτι στον «τελικό» για τον τίτλο!

Το ματς

Η Άρσεναλ μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι, προσπαθώντας από νωρίς να επιβάλει ρυθμό και να χτίσει φάσεις από τα άκρα. Οι Λονδρέζοι κέρδισαν το πρώτο κόρνερ στο 7', όμως η Σπόρτινγκ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με ουσιαστικό τρόπο. Στο 18' και στο 19' οι Πορτογάλοι δοκίμασαν δύο φορές τα πόδια τους από μέση απόσταση, χωρίς όμως να βρουν στόχο. Η Άρσεναλ απάντησε στο 30' με κεφαλιά του Θουμπιμέντι που δεν ανησύχησε τον Σίλβα, ενώ ο Τρινκάο είχε άστοχο σουτ λίγο αργότερα.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 43', όταν ο Κατάμο έπιασε διαγώνιο σουτ με το εξωτερικό και σημάδεψε το δοκάρι, στην πιο καθαρή ευκαιρία του αγώνα. Το 0-0 έμεινε ως το ημίχρονο, με τη Σπόρτινγκ να έχει τις πιο επικίνδυνες στιγμές και την Άρσεναλ τον έλεγχο της μπάλας.

Στην επανάληψη, οι «κανονιέρηδες» μπήκαν ξανά δυνατά. Ο Έζε απείλησε στο 46' και στο 50', όμως και οι δύο προσπάθειες έφυγαν άουτ. Η Σπόρτινγκ απάντησε με σουτ του Αραούχο στο 48’, ενώ στο 56’ ο Μαρτινέλι δοκίμασε δυνατό βολέ που πέρασε ψηλά. Οι αλλαγές άρχισαν να αλλάζουν τον ρυθμό: Ο Χάβερτς πέρασε στη θέση του Γιόκερες, ο Μαντουέκε αποχώρησε τραυματίας, και το παιχνίδι άνοιξε για λίγα λεπτά.

Στο 67' ο Αραούχο δοκίμασε ξανά το πόδι του, με τον Σίλβα να μπλοκάρει εύκολα, ενώ ένα λεπτό αργότερα η Σπόρτινγκ ζήτησε πέναλτι, όμως το ματς συνεχίστηκε κανονικά. Η Άρσεναλ πίεσε με συνεχόμενα κόρνερ στο 75' και στο 76', χωρίς όμως να βρει καθαρή τελική. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έγιναν νέες αλλαγές εκατέρωθεν, αλλά οι άμυνες παρέμειναν κυρίαρχες και το 0-0 δεν άλλαξε.

Με το υπέρ της 1-0 από τη Λισαβόνα, η Άρσεναλ πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης (πρώτο ματς στην ισπανική πρωτεύουσα σε 15 βράδια). Παράλληλα, στρέφει το βλέμμα της και στην Premier League, καθώς την Κυριακή την περιμένει η Μάντσεστερ Σίτι σε ένα ματς που μοιάζει με πραγματικό τελικό για τον τίτλο.

