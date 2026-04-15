ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προβλήματα με τον νόμο έχει ο Λιονέλ Μέσι, καθώς εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων στη Φλόριντα προχώρησε σε αγωγή εις βάρος του, για την απουσία από φιλικούς αγώνες.

Νομικές... περιπέτειες για τον Λιονέλ Μέσι, εις βάρους του οποίου κατατέθηκε αγωγή για απάτη και παραβίαση συμφωνίας, όπως και εναντίον της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TMZ Sports, η εταιρεία από τη Φλόριντα των ΗΠΑ είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα για δύο φιλικούς αγώνες της Ασημένιας απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο, έχοντας δαπανήσει κατά προσέγγιση 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τη συμφωνία.

Ο όρος ήταν ο Λίο να αγωνιστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε ματς, εκτός αν αντιμετώπιζε κάποιον τραυματισμό. Ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι έπαιξε κανονικά για την ομάδα του, σκοράροντας μάλιστα δύο φορές, δεν αγωνίστηκε όμως καθόλου απέναντι στη Βενεζουέλα.

Η εταιρεία ευαγγελίζεται πως είχε ζημιές εκατομμυρίων τόσο από τη μη συμμετοχή του όσο και από την αλλαγή έδρας ενός εκ των φιλικών, από το Σικάγο στη Φλόριντα. Το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται και με τη συνεχόμενη απουσία του Pulga από άλλους αγώνες με σημαίνουσα εμπορική αξία, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη... φωτιά.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εισφορά €2.660 μετά τη συνάντηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

ΑΕΚ

|

Category image

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη