Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

Νομικές... περιπέτειες για τον Λιονέλ Μέσι, εις βάρους του οποίου κατατέθηκε αγωγή για απάτη και παραβίαση συμφωνίας, όπως και εναντίον της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TMZ Sports, η εταιρεία από τη Φλόριντα των ΗΠΑ είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα για δύο φιλικούς αγώνες της Ασημένιας απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο, έχοντας δαπανήσει κατά προσέγγιση 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τη συμφωνία.

Ο όρος ήταν ο Λίο να αγωνιστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε ματς, εκτός αν αντιμετώπιζε κάποιον τραυματισμό. Ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι έπαιξε κανονικά για την ομάδα του, σκοράροντας μάλιστα δύο φορές, δεν αγωνίστηκε όμως καθόλου απέναντι στη Βενεζουέλα.

Η εταιρεία ευαγγελίζεται πως είχε ζημιές εκατομμυρίων τόσο από τη μη συμμετοχή του όσο και από την αλλαγή έδρας ενός εκ των φιλικών, από το Σικάγο στη Φλόριντα. Το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται και με τη συνεχόμενη απουσία του Pulga από άλλους αγώνες με σημαίνουσα εμπορική αξία, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη... φωτιά.

gazzetta.gr