«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Χάρι Μαγκουάιρ στο ντέρμπι με την Τσέλσι (18/04, 22:00) για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο διεθνής Άγγλος αμυντικός τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 30.000 λιρών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για εξύβριση του τέταρτου διαιτητή Ματ Ντόνοχιου έπειτα από την αποβολή του στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ στις 20 Μαρτίου.

Ο 33χρονος είχε αποβληθεί από τον Στιούαρτ Άτγουελ για την αποτροπή προφανούς ευκαιρίας για γκολ στον Εβανίλσον, με αποτέλεσμα να χάσει την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Λιντς τη Δευτέρα (13/04).

Θυμίζουμε πως στο ματς με την Τσέλσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του άλλου της κεντρικού αμυντικού, Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα με τη Λιντς.

