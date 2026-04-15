Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές στον κόσμο των μεταγραφών, με εκατομμύρια followers να περιμένουν καθημερινά το περίφημο “Here we go”.

Ωστόσο, πίσω από την επιτυχία και την ασταμάτητη ροή ειδήσεων, ο Ιταλός δημοσιογράφος παραδέχεται πως υπάρχει και μια άλλη πλευρά της ζωής του, αυτή που αφορά τις προσωπικές του σχέσεις.

Σε συνέντευξή του στην Ντιλέτα Λεότα, σύζυγο του τερματοφύλακα της Σάλκε Λόρις Κάριους, αποκάλυψε πως αν και έχει κατακτήσει επαγγελματικά όσα ονειρευόταν, του λείπει μια σταθερή σχέση, τονίζοντας πως θα αντάλλαζε ακόμα και την τεράστια δημοφιλία του για έναν άνθρωπο δίπλα του.

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο το φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να είναι συνεχώς στο κινητό του. Οι εξελίξεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν σταματούν ποτέ και μια είδηση μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και στις πιο προσωπικές στιγμές.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που περιέγραψε, το οποίο έχει χαραχτεί στη μνήμη του. Ενώ βρισκόταν σε προσωπική στιγμή με πρώην σύντροφό του, δέχθηκε τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα για την υπόθεση του Σέρχιο Ρεγκιλόν, ο οποίος τότε φερόταν να βρίσκεται κοντά σε μεταγραφή, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ να διεκδικούν την απόκτησή του.

Το τηλεφώνημα εκείνο αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς του έδωσε την επιβεβαίωση που χρειαζόταν για να “σπάσει” την είδηση. Παρά τη στιγμή, ο Ρομάνο δεν δίστασε να διακόψει τα πάντα, βάζοντας για ακόμη μία φορά τη δουλειά του σε προτεραιότητα.

Ο ίδιος αναγνωρίζει πως αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι εύκολος για μια σχέση, ωστόσο δείχνει πλέον έτοιμος να βρει ισορροπία.

Ίσως, τελικά, το επόμενο “Here we go” να μην αφορά μια μεταγραφή, αλλά ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

