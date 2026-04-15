«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

Η Λίβερπουλ γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League έπειτα από δύο ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν και θα ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς κάποιο τρόπαιο.

Παρά το γεγονός πως τα ανεπιτυχή αποτελέσματα συνεχίζονται, οι κόκκινοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή.

Όπως ανέφερε ο έγκυρος Ντέιβιντ Όρνσταϊν σε podcast του Athletic, άπαντες στην ιεραρχία της Λίβερπουλ σκοπεύουν να συνεχίσουν με τον Άρνε Σλοτ στο τιμόνι.

Μάλιστα σημειώνεται πως η πρόθεση των κόκκινων είναι να συνεχίσουν με τον Ολλανδό τη νέα σεζόν, ακόμη και αν η ομάδα δεν καταφέρει να μπει στην πεντάδα και να βγει στο επόμενο Champions League.

“Όλες οι πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι η FSG, η ιδιοκτησία και η αθλητική ηγεσία της Λίβερπουλ σκοπεύουν να παραμείνουν πιστοί στον Άρνε Σλοτ. Από τις συζητήσεις που έχω κάνει – ακόμα και αν η ομάδα δεν προκριθεί στο Champions League – αυτή είναι η πρόθεσή τους.

Θα ήθελαν να ξεκινήσουν την επόμενη σεζόν μαζί του και να του δώσουν μια ευκαιρία μαζί με τους νέους παίκτες. Από ό,τι ακούμε, οι μεταγραφές θα συνεχιστούν… Νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις ή πέντε θέσεις στην ενδεκάδα στις οποίες η Λίβερπουλ θα θεωρήσει ότι πρέπει να εργαστεί περαιτέρω στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.

Όλοι έχουν δεσμευτεί για αυτό το καλοκαίρι και προφανώς θα δραστηριοποιηθούν ενεργά στην αγορά μεταγραφών. Νομίζω ότι έχουν τον Σλοτ στο μυαλό τους”, ανέφερε συγκεκριμένα ο Όρνσταϊν.

