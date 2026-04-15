«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

Ο Άρνε Σλοτ θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, ακόμη και αν οι κόκκινοι δεν καταφέρουν να βγουν στο Champions League, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic.

Η Λίβερπουλ γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League έπειτα από δύο ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν και θα ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς κάποιο τρόπαιο.

Παρά το γεγονός πως τα ανεπιτυχή αποτελέσματα συνεχίζονται, οι κόκκινοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή.

Όπως ανέφερε ο έγκυρος Ντέιβιντ Όρνσταϊν σε podcast του Athletic, άπαντες στην ιεραρχία της Λίβερπουλ σκοπεύουν να συνεχίσουν με τον Άρνε Σλοτ στο τιμόνι.

Μάλιστα σημειώνεται πως η πρόθεση των κόκκινων είναι να συνεχίσουν με τον Ολλανδό τη νέα σεζόν, ακόμη και αν η ομάδα δεν καταφέρει να μπει στην πεντάδα και να βγει στο επόμενο Champions League.

“Όλες οι πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι η FSG, η ιδιοκτησία και η αθλητική ηγεσία της Λίβερπουλ σκοπεύουν να παραμείνουν πιστοί στον Άρνε Σλοτ. Από τις συζητήσεις που έχω κάνει – ακόμα και αν η ομάδα δεν προκριθεί στο Champions League – αυτή είναι η πρόθεσή τους.

Θα ήθελαν να ξεκινήσουν την επόμενη σεζόν μαζί του και να του δώσουν μια ευκαιρία μαζί με τους νέους παίκτες. Από ό,τι ακούμε, οι μεταγραφές θα συνεχιστούν… Νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις ή πέντε θέσεις στην ενδεκάδα στις οποίες η Λίβερπουλ θα θεωρήσει ότι πρέπει να εργαστεί περαιτέρω στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.

Όλοι έχουν δεσμευτεί για αυτό το καλοκαίρι και προφανώς θα δραστηριοποιηθούν ενεργά στην αγορά μεταγραφών. Νομίζω ότι έχουν τον Σλοτ στο μυαλό τους”, ανέφερε συγκεκριμένα ο Όρνσταϊν.

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εισφορά €2.660 μετά τη συνάντηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

ΑΕΚ

|

Category image

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

