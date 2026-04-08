ΜακΚίσικ ενόψει Χάποελ στη Σόφια: «Ελπίζω ότι ο Βεζένκοφ θα κάνει το ματς της ζωής του»

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (09/04, 19:30) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Σόφια και την «8888 Arena» τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Μιλώντας στο επίσημο σάιτ της ομάδας ο Σακίλ ΜακΚίσικ έπλεξε το εγκώμιο του Σάσα Βεζένκοφ με αφορμή το γεγονός πως η εν λόγω αναμέτρηση θα λάβει χώρα στην πατρίδα του, ενώ, στάθηκε και στην ποιότητα της ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το γεγονός πως εκείνος ουσιαστικά «ξύπνησε» τον Ολυμπιακό μετά το 18-0 της Ρεάλ:

«Ήταν πολλές κατοχές που δεν παίρναμε τίποτα. Όταν πήρα την μπάλα και ο Σάσα με βρήκε στην γωνία, ήξερα ότι ήταν καλάθι και φάουλ και για αυτό κάρφωσα την μπάλα. Από εκείνο το σημείο η ενέργεια όλου του γηπέδου απογειώθηκε».

Για το ότι ο Ολυμπιακός μετρά 15/20 νίκες στα ματς που έχει αγωνιστεί:

«Για κάποια παιδιά είναι πολύ σημαντικό το να ξεχωρίζουν στην Regular Season και θυμάμαι ότι και για εμένα στα πρώτα 6-7 χρόνια της καριέρας μου ήταν ακριβώς έτσι. Όμως τώρα όλα έχουν να κάνουν με τη νίκη. Οπότε όταν είναι η ώρα που πρέπει να πάρουμε τις νίκες, τα Playoffs και τα μεγάλα παιχνίδια, τότε είναι η περίοδος που αγαπάω περισσότερο. Τότε η αφρόκρεμα βγαίνει στην επιφάνεια και ξεχωρίζουν οι κορυφαίοι. Εγώ ζω για αυτές τις στιγμές. Πλέον αυτή η ώρα έχει φτάσει και όλα τα παιχνίδια μετρούν περισσότερο και εγώ ξυπνώ το πρωί με διαφορετικό κίνητρο».

Ποιο είναι το συναίσθημα να είσαι πρώτος μετά από έναν τέτοιο μαραθώνιο:

«Εγώ είχα πολλές απουσίες και έχασα μεγάλο διάστημα, οπότε για εμένα υπήρχε αρκετό άγχος να είμαι εκεί με την ομάδα και να την παρακολουθώ. Τώρα όμως πρέπει να βάζω την μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια μου, για να τους το κάνω πιο εύκολο. Όταν έχουμε ένα κακό διάστημα, όπως αυτό που κάναμε χθες, είναι ωραίο να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι εκεί για να τους ξεκουράσω».

Ποιες είναι οι σκέψεις του για τη Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Είχαν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα μέχρι να τραυματιστεί ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Νομίζω ήταν κάτι παρόμοιο με την απουσία του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό. Όταν μπήκε ξανά ο Μπράιαντ η δυναμική της ομάδας άλλαξε και πάλι. Ταυτόχρονα, έχουν πολύ βαθύ ρόστερ, είναι ταλαντούχοι και φαίνεται ότι είναι πεινασμένοι και θέλουν να αποδείξουν πράγματα».

Ο Ολυμπιακός στη Σόφια θα έχει τον περισσότερο κόσμο που είχε φέτος σε εκτός έδρας παιχνίδι. Τι μήνυμα θέλει να στείλει στους φίλους της ομάδας:

«Ελπίζω ότι ο Σάσα θα πάει στο σπίτι του και θα κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του! Το θέλω πάρα πολύ για αυτόν. Το να μπορείς να παίξεις στην χώρα σου ένα παιχνίδι EuroLeague είναι κάτι απίστευτο. Αυτό το παιχνίδι είναι σαν να φτιάχτηκε για αυτόν, αλλά είναι ένας παίκτης ομάδας, οπότε θα δούμε. Αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και βρει ρυθμό, θα κοιτάξω να τον τροφοδοτήσω εκ νέου, όπως έγινε χθες με τον Ντόρσεϊ!».

