Απεβίωσε ο θρυλικός Κωστάκης Πιερίδης - Θλίψη στον Ολυμπιακό και το κυπριακό ποδόσφαιρο

Απεβίωσε σε ηλικία 85 χρόνων, ο Κωστάκης Πιερίδης, ενός εκ των μεγάλων μορφών και θρύλων του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Ο εκλιπών υπήρξε σπουδαίος επιθετικός και βασικό μέλος της χρυσής εποχής του Ολυμπιακού , συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων του 1967, 1969 και 1971, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος την περίοδο 1964–65.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μακεδονίτισσας στις 11:00, ενώ η ώρα προσέλευσης για συλλυπητήρια είναι στις 10:30.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παλλουριώτισσας.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν προς την οικογένεια και τους οικείους του, ο επίσημος Ολυμπιακός, ο Όμιλος Παλαιμάχων των μαυροπρασίνων και η ΚΟΠ.