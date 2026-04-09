Άλωσε το Καμπ Νου και φουλάρει για τα ημιτελικά η Ατλέτικο!

Ο Κουμπαρσί ήταν μοιραίος, Αλβαρες και Σόρλοθ ωραίοι και η Ατλέτικο με το εντυπωσιακό 2-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η μονομαχία τους στα ευρωπαϊκά νοκ άουτ έδειχνε Ατλέτικο και οι Μαδριλένοι φρόντισαν να τηρήσουν την παράδοση! Οι παίκτες του Σιμεόνε επικράτησαν 2-0 της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νόου και πήραν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League. Oι Καταλανοί είχαν τις φάσεις, αλλά και την ατυχία να μείνουν λίγο πριν το φινάλε του α' μέρους με παίκτη λιγότερο. Αντίθετα, η Ατλέτικο χρειάστηκε δυο φάσεις για να φέρει τα πάνω - κάτω.

Μια φάση, δυο στιγμές και η Ατλέτικο Μαδρίτης από το... πουθενά πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα, αλλά και αριθμητικό πλεονέκτημα! Ο Κουμπαρσί ήταν ο μοιραίος, ο Σιμεόνε αυτός που έκανε την αρχή και ο Άλβαρες τελείωσε άψογα, πετυχαίνοντας ένα απίθανο γκολ. Η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο και ήταν ανώτερη στο παιχνίδι. Η ομάδα του Φλικ μπήκε δυνατά, πίεσε ψηλά και έβαλε δύσκολα στους Μαδριλένους. Η Μπάρτσα είχε τις στιγμές της με τον Ράσφορντ, ενώ στο 17' ο Αγγλος βρήκε δίχτυα, έπειτα από ασίστ του Γιαμάλ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Στο 30ο λεπτό η Μπαρτσελόνα βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά και πάλι ο Ράσφορντ δεν μπόρεσε στο τετ α τετ να σκοράρει.

Η Ατλέτικο είχε υπομονή στο παιχνίδι της και στο 43' όταν βρήκε ευκαιρία «πάγωσε» το Καμπ Νόου. Ο Αλβαρες βρήκε ιδανικά τον Σιμεόνε στην πλάτη της άμυνας, ο Αργεντινός τσίμπησε την μπάλα, αλλά ανατράπηκε από τον Κουμπαρσί. Ο Κόβατς έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά με την παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του και απέβαλε τον Ισπανό. Όλα λάθος για τους Καταλανούς, αφού ο Άλβαρες ανέλαβε την εκτέλεση και με άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-0.

Γκάβι και Φερμίν πήραν θέση στο βασικό σχήμα και η Μπαρτσελόνα μπήκε αρκετά ορεξάτη στο β’ μέρος και στο 50ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Γιαμάλ με τρομερή έμπνευση βρήκε τον Ράσφορντ, ο Άγγλος όμως δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 52’ ήταν η σειρά του Μούσο να διώξει εντυπωσιακά το φάουλ του Ράσφορντ. Η Μπαρτσελόνα έκλεισε την Ατλέτικο, σα να ήταν αυτή που είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Σιμεόνε βλέποντας αυτή την κατάσταση πέρασε στο ματς τους Μπαένα, Σόρλοθ και δικαιώθηκε.

Οι Μαδριλένοι πήραν μέτρα, κυκλοφόρησαν περισσότερο την μπάλα και στο 70’ «πάγωσαν» για δεύτερη φορά τη Βαρκελώνη. Ο Ρουτζέρι από τα αριστερά έκανε τη σέντρα και ο Σόρλοθ με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 2-0. Η Μπαρτσελόνα τα έπαιξε όλα για όλα, ο Κανσέλο όμως βρήκε δοκάρι στο 78’ και δυο λεπτά αργότερα ο Γιαμάλ νικήθηκε από τον Μούσο στις τελευταίες προσπάθειες να ξαναμπεί στο «κόλπο».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

