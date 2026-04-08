Συγκινητικές στιγμές στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, "έσπασε" ο Ραζβάν

Συγκλονιστικές εικόνες από το τρισάγιο στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Παρών ήταν ασφαλώς και ο γιος του Ραζβάν Λουτσέσκου, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Σπαρακτικές εικόνες στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου που τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Πλήθος κόσμου έσπευσε τη Μεγάλη Τετάρτη να προσευχηθεί για τον κορυφαίο προπονητή που γέννησε ποτέ το ρουμανικό ποδόσφαιρο, ενώ στη μνήμη του τελέστηκε και τρισάγιο.

Κορυφαίες προσωπικότητες του ποδόσφαιρου (μεταξύ αυτών ασφαλώς ο θρυλικός Γκεόργκι Χάτζι), αλλά και γενικά του αθλητισμού (μεταξύ τους η σπουδαία τενίστρια Σιμόνα Χάλεπ), όπως επίσης του πολιτισμού και της πολιτικής της χώρας έδωσαν το “παρών”. Εξάλλου, εκατοντάδες απλού κόσμου περίμεναν στην ουρά για να πουν το ύστατο χαίρε στον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου, για να ανάψουν ένα κερί, ή να αφήσουν ένα λουλούδι.

Παρών ασφαλώς ήταν και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και πολλές φορές κοιτούσε στον ουρανό εμφανώς δακρυσμένος. Μόλις ολοκληρώθηκε το τρισάγιο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ περίμενε υπομονετικά και χαιρετούσε έναν-έναν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του.

Άκρως συγκινητική ήταν επίσης η στιγμή, όταν εκφώνησε έναν συνοπτικό λόγο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Ιονούτ Λουπέσκου. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα είπε: “Είναι μια στιγμή γεμάτη πικρία. Για γενιές, μας καθοδηγούσε ο Μίρτσεα Λουτσέσκου, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως ανθρώπους. Μας δίδαξε πώς να πετυχαίνουμε στη ζωή. Δυστυχώς, σήμερα δεν είναι πια μαζί μας. Μετά τον πατέρα μου, είχα τον Μίρτσεα Λουτσέσκου και τον Κορνέλ Ντίνου, ανθρώπους που με βοήθησαν. Δύο από αυτούς έφυγαν“.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε σε ηλικία 80 ετών από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο το ρουμανικό, αλλά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου από τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ το ίδιο θα συμβεί και τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4).

Η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενός εκ των πιο επιτυχημένων προπονητών παγκοσμίως, βάσει τίτλων, θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4). Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπελού, παρουσία μονάχα της οικογένειάς του και στενού κύκλου. Μάλιστα, η κηδεία θα γίνει με στρατιωτικές τιμές και το φέρετρό του θα είναι τυλιγμένο με τη σημαία της Ρουμανίας.



