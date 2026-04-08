Η Παρί έσβησε τα... φώτα της Λίβερπουλ και ετοιμάζεται για τετράδα!

Η Παρί έκανε αποφασιστικό βήμα για τα ημιτελικά του Champions League, επικρατώντας με καθαρό 2-0 της αποκαρδιωτικής Λίβερπουλ στο Παρίσι και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με ενέργεια, ένταση και ξεκάθαρο πλάνο, οι Γάλλοι μπήκαν δυνατά, πήραν από νωρίς τον έλεγχο και… δεν τον άφησαν ποτέ!

Τα γκολ των Ντουέ και Κβαρατσχέλια αποτύπωσαν την εικόνα ενός ματς όπου η Παρί είχε τις λύσεις και τις μεγάλες στιγμές, την ώρα που η Λίβερπουλ παρουσίασε τραγική αμυντική λειτουργία και μηδενική δημιουργία στο παιχνίδι της. Οι Reds έμειναν ακίνδυνοι σε όλο το 90λεπτο, γλίτωσαν μεγαλύτερη ζημιά χάρη στον Μαμαρντασβίλι -και στο δοκάρι- και είδαν τον Σλοτ να αφήνει τον Σαλάχ στον πάγκο σε όλο το ματς. Η ήττα αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2012.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Παριζιάνοι ταξιδεύουν στη ρεβάνς του «Άνφιλντ» την Τρίτη του Πάσχα (14/04, 22:00) με ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ η Λίβερπουλ καλείται να ανατρέψει μια δύσκολη κατάσταση.

Το ματς

Η Παρί μπήκε με ορμή στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό της, κυκλοφορώντας την μπάλα με αυτοπεποίθηση και πιέζοντας τη Λίβερπουλ να οπισθοχωρήσει. Οι «κόκκινοι» του Σλοτ προσπάθησαν να αμυνθούν χαμηλά, όμως στο 11' οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν το σκορ: Ο Ντεμπελέ κράτησε εξαιρετικά την μπάλα μέσα σε κλειστό χώρο, την έβγαλε την κατάλληλη στιγμή στον Ντουέ και ο νεαρός, με υπέροχη κίνηση σώματος και πλασέ που κόντραρε, έγραψε το 1-0.

Η Παρί συνέχισε να πατάει καλύτερα, με τον Κβαρατσχέλια να κινείται συνεχώς στον άξονα και να δημιουργεί ρήγματα. Ο Μαμαρντασβίλι κράτησε όρθια τη Λίβερπουλ σε δύο περιπτώσεις: Πρώτα στο ξαφνικό σουτ του συμπατριώτη του και λίγο αργότερα στο τετ-α-τετ με τον Ντουέ, όπου αντέδρασε εντυπωσιακά με τα πόδια.

Η Λίβερπουλ δυσκολευόταν να βρει τρόπο να απειλήσει οργανωμένα, με μοναδική πραγματική στιγμή της ένα γρήγορο transition που «έσβησε» ο Νούνο Μέντες πριν φτάσει σε τελική πάσα. Ο Πορτογάλος μάλιστα είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού, αλλά συνέχισε κανονικά.

Στο 40' οι Reds άγγιξαν την ισοφάριση: Ο Βιρτς έβγαλε μαγική κάθετη για τον Φρίμπονγκ, όμως ο Ολλανδός σούταρε δυνατά και έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι, με τη φάση πάντως να σταματάει για οφσάιντ.

Η Παρί απάντησε άμεσα με νέα ευκαιρία του Ντεμπελέ, ο οποίος βρέθηκε σε ιδανική θέση αλλά πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Μαμαρντασβίλι. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, ο Κβαρατσχέλια δοκίμασε ξανά το πόδι του από δύσκολη γωνία, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Το 1-0 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με τους Παριζιάνους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και τη Λίβερπουλ να περιμένει μια στιγμή για να επιστρέψει στο ματς.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πιο χαμηλό ρυθμό και αρκετές εναλλαγές κατοχής, χωρίς κάποια ομάδα να επιβάλλει ξεκάθαρα το παιχνίδι της. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε από την Παρί: Στο 53' ο Ντεμπελέ βρέθηκε ολομόναχος στο ύψος του πέναλτι, αλλά σπατάλησε τεράστια ευκαιρία στέλνοντας την μπάλα ψηλά. Λίγο αργότερα, ο Χακίμι δοκίμασε το πόδι του, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να απαντήσει στο 54', εκμεταλλευόμενη λάθος του Σαφόνοφ, όμως η φάση σταμάτησε για οφσάιντ. Ο Εκιτικέ έδειχνε δραστήριος, αλλά συχνά έμενε μόνος απέναντι σε πολυπρόσωπη άμυνα.

Στο 65' η Παρί βρήκε το γκολ που έψαχνε για να «κλειδώσει» το ματς. Ο Ζοάο Νέβες έβγαλε υπέροχη κάθετη, ο Κβαρατσχέλια άντεξε στο μαρκάρισμα του Χράφενμπερχ, πέρασε και τον Μαμαρντασβίλι και πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 2-0. Ένα τέρμα που έδωσε στους Γάλλους καθαρό προβάδισμα πρόκρισης.

Λίγο αργότερα, στο 70', η Παρί κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ πάνω στον Ντουέ. Η φάση εξετάστηκε σε on-field review, με τον διαιτητή τελικά να ακυρώνει την αρχική του απόφαση, κρίνοντας ότι ο αμυντικός της Λίβερπουλ βρήκε μπάλα.

Το παιχνίδι μπήκε στη φάση των μαζεμένων αλλαγών, με τους δύο προπονητές να φρεσκάρουν τις ενδεκάδες τους. Η Παρί συνέχισε να πατάει καλύτερα και στο 79' έφτασε κοντά στο 3-0, όμως η τελική πάσα του Κβαρατσχέλια δεν ήταν καλή.

Η Παρί συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και στα τελευταία λεπτά, με τη Λίβερπουλ να εξακολουθεί να μην έχει ούτε μία κλασική ευκαιρία! Οι Γάλλοι έφτασαν ξανά κοντά στο 3-0 στο 82', όταν ο Χακίμι βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Μαμαρντασβίλι αντέδρασε σωστά και κράτησε το σκορ.

Στο 87' η Παρί άγγιξε εκ νέου το τρίτο γκολ: Ο Ντεμπελέ εξαπέλυσε κεραυνό μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να τραντάζει το κάθετο δοκάρι. Λίγο αργότερα, ο Νούνο Μέντες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά έκανε κακό κοντρόλ και σπατάλησε ακόμη μία μεγάλη στιγμή.

Ο Σλοτ προχώρησε σε αλλαγές στο 90', ρίχνοντας στο ματς τον Νιόνι αντί του Φρίμπονγκ, όμως τίποτα δεν άλλαξε στην εικόνα των Reds. Με τρία λεπτά καθυστερήσεων, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς άλλη φάση, με την Παρί να σφραγίζει μια καθαρή και απόλυτα δίκαιη νίκη.

sport-fm.gr