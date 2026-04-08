Ξανά στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρά την ήττα από τη Μούρθια με 89-85, καθώς υπερασπίστηκε το +6 από το «Παλατάκι» και θα διεκδικήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στην Μπιλμπάο!

Ο ΠΑΟΚ είδε τη Μούρθια να ξεφεύγει με +11 στο 35' και τον Ντε Τζούλιους να σκοράρει 17 συνεχόμενους πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως έκανε σωστή διαχείριση, έβγαλε αντίδραση και έδειξε ότι είναι ομάδα με μέταλλο!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε με 89-85, όμως είχε «μαξιλαράκι» το +6 από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup, όπου θα αντιμετωπίσει ξανά την Μπιλμπάο! Με την προσδοκία αυτή τη φορά να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στους Βάσκους και να πατήσει στην κορυφή της Ευρώπης στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Ταϊρί κουβάλησε τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μούρθια, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μέλβιν (12 π.) πέτυχε μεγάλο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι, ο ψυχωμένος «Δικέφαλος» πέταξε στους τελικούς, παρά τη ματσάρα του Ντε Τζούλιους (41 π., 6 ασ.).

Μούρθια-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Το ματς είχε γρήγορο ρυθμό στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και τη Μούρθια να προηγείται με 20-19 στο 10'. Οι γηπεδούχοι σούταραν 7/13 δίποντα και 2/4 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, απέναντι στον ΠΑΟΚ που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπεν Μουρ. Ο Αμερικανός ψηλός ηγήθηκε των «ασπρόμαυρων», έχοντας εννιά πόντους (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και τέσσερα ριμπάουντ για τον «Δικέφαλο του Βορρά», που πήρε δεύτερες ευκαιρίες με τα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ, όμως είχε δύο ασίστ για τρία λάθη.

Στη συνέχεια, ο Κέλαν Μάρτιν ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +7 για τη Μούρθια, κάνοντας το 44-37 στο 19' και καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας στο PAOK Sports Arena. Ο Τόμας Ντίμσα ευστόχησε σε τρίποντο για το 44-40, ωστόσο ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους διαμόρφωσε το 47-40, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Palacio de Deportes. Οι Ίβηρες συνέχισαν να σουτάρουν με καλά ποσοστά, έχοντας ως σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Ντε Τζούλιους (19 π.), απέναντι στον ΠΑΟΚ, που είχε μεν εννιά επιθετικά ριμπάουντ, όμως υπέπεσε σε 10 λάθη.

Ακολούθως, ο Κλίφορντ Αμορούγι πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους, μειώνοντας σε 47-46. Ο Κάκοκ ανέβασε τη διαφορά στο +9 για τη Μούρθια, κάνοντας το 60-51 στα 2:52 πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως το δίδυμο των Ταϊρί-Μέλβιν κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας κρίσιμους πόντους και χωρίς να επιτρέψει στους Ίβηρες να ξεφύγουν περαιτέρω στο σκορ. Μάλιστα, ο Μέλβιν πέτυχε τρίποντο με ταμπλό για το 63-60, με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο, τρέχοντας σερί 7-0 για το 63-67 στο 32:03, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν!

Η Μούρθια αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας σερί 10-0 για το 73-67, με μπροστάρη τον Ντε Τζούλιους. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 17 συνεχόμενους πόντους για τη Μούρθια, διαμορφώνοντας το 80-69 στο 35:29, σε ένα απίθανο one man show! Ο Ράντεμπο απάντησε άμεσα στο τρίποντο του Ταϊρί, διαμορφώνοντας το 83-74 στα 3:15 πριν από το τέλος. Ο Ταϊρί πέτυχε μεγάλο καλάθι για το 83-80, όμως ο Ράντεμπο σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 85-80.

Ο Μέλβιν πέτυχε τρίποντο από τη γωνία για το 85-83, όμως ο Ντε Τζούλιους απάντησε με σουτ από την κορυφή για το 88-83 στα 8,5''. Ο Παντελής Μπούτσκος κάλεσε τάιμ άουτ και οι γηπεδούχοι έκαναν φάουλ στον Ταϊρί, ο οποίος μείωσε σε 88-85 με 2/2 βολές. Ο Σαντ-Ρος κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο, αστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε στη δεύτερη, έχασε σκόπιμα την τρίτη και ο ΠΑΟΚ πέρασε στους τελικούς!

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85.

