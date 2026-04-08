Europa League: Ισορροπία, ισοπαλία και όλα ανοιχτά στο Μπράγκα - Μπέτις

Ισοπαλία και όλα ανοιχτά για την πρόκριση στο ζευγάρι της Μπράγκα με την Μπέτις!

Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία των προημιτελικών στο Europa League, η Μπράγκα προηγήθηκε νωρίς (5’) και η Μπέτις ισοφάρισε με πέναλτι στο 61’, με το τελικό 1-1 να μένει μέχρι τέλους και με τα πάντα να μένουν ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Σεβίλλη την επόμενη εβδομάδα (16/4, 22:00).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μπράγκα να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, φτιάχνοντας την πρώτη ευκαιρία για να σκοράρει στο 3’, με τον Πάου Λόπεθ να αρνείται το γκολ στον Όρτα. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ, καταφέρνοντας να προηγηθούν στο 5’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ροντρίγκες και όμορφο τακουνάκι του Γκρίλιτς!

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 7’, με τον Μπάρτρα αν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά με το γκολ να ακυρώνεται λόγω οφσάιντ, ενώ ο αμυντικός της Μπέτις ήταν πρωταγωνιστής και στο 24’, όταν έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά του.

Στο 26’ ο Χόρνισεκ είχε απάντηση σε προσπάθεια του Εζαλζουλί, ενώ στο 37’ ο τερματοφύλακας της Μπράγκα δήλωσε ξανά «παρών», αποκρούοντας εντυπωσιακά κεφαλιά του Ερνάντεζ.

Τελικά, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 61’, όταν ο Εζαλζουλί πήρε πέναλτι από άτσαλο μαρκάρισμα του Αρέι-Μπι και ο Κούτσο Ερνάντεζ ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, ενώ στη συνέχεια οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ της νίκης, με το 1-1 να μένει μέχρι τέλους, αφού στο 90’+1’ το όμορφο σουτ του Άντονι έφυγε ελάχιστα άουτ.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Europa League:

Τετάρτη 8/4

Μπράγκα-Μπέτις 1-1

Πέμπτη 9/4

Μπολόνια-Άστον Βίλα 22:00

Πόρτο-Νότιγχαμ Φόρεστ 22:00

Φράιμπουργκ-Θέλτα 22:00

Πέμπτη 16/4

Θέλτα-Φράιμπουργκ 19:45

Άστον Βίλα-Μπολόνια 22:00

Μπέτις-Μπράγκα 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο 22:00

