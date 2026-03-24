Sky Sports: Απόφαση για Κάρικ στην Γιουνάιτεντ!

Ξεκάθαρο φαίνεται πως είναι το πλάνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει του καλοκαιριού, με το μέλλον του πάγκου να συνδέεται άμεσα με την πορεία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με κάποιον υποψήφιο προπονητή για τη νέα αγωνιστική περίοδο, δείχνοντας πως δεν υπάρχει πρόθεση για βιαστικές αποφάσεις από τη διοίκηση.

Αντίθετα, όλα δείχνουν πως το μεγάλο «κλειδί» είναι η έξοδος στο Champions League. Σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πράγμα που μοιάζει ιδιαίτερα πιθανό, τότε ο Μάικλ Κάρικ θα έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να παραμείνει στον πάγκο ως μόνιμος προπονητής.

Οι άνθρωποι του συλλόγου φαίνεται να εκτιμούν τη δουλειά του, μιας και η εικόνα της σεζόν άλλαξε με την άφιξή του, αλλά περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν πριν πάρουν την οριστική τους απόφαση. Η επιστροφή στο Champions League, άλλωστε, δεν αποτελεί μόνο αγωνιστικό στόχο, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

🚨 Manchester United have yet to make contact with any candidates to become their new permanent manager in the summer and the club's hierarchy will not rush into a decision.



If Manchester United qualify for the Champions League come the end of the season, it will be very hard… pic.twitter.com/r94XMxXFkv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 24, 2026

