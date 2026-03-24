ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Sky Sports: Απόφαση για Κάρικ στην Γιουνάιτεντ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φαβορί για να συνεχίσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά το καλοκαίρι, μοιάζει ο Μάικλ Κάρικ, με το Sky Sports να επισημαίνει πως η απόφαση από τη διοίκηση έχει παρθεί, αν η ομάδα επιστρέψει στο Champions League!

Ξεκάθαρο φαίνεται πως είναι το πλάνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει του καλοκαιριού, με το μέλλον του πάγκου να συνδέεται άμεσα με την πορεία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με κάποιον υποψήφιο προπονητή για τη νέα αγωνιστική περίοδο, δείχνοντας πως δεν υπάρχει πρόθεση για βιαστικές αποφάσεις από τη διοίκηση.

Αντίθετα, όλα δείχνουν πως το μεγάλο «κλειδί» είναι η έξοδος στο Champions League. Σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πράγμα που μοιάζει ιδιαίτερα πιθανό, τότε ο Μάικλ Κάρικ θα έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να παραμείνει στον πάγκο ως μόνιμος προπονητής.

Οι άνθρωποι του συλλόγου φαίνεται να εκτιμούν τη δουλειά του, μιας και η εικόνα της σεζόν άλλαξε με την άφιξή του, αλλά περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν πριν πάρουν την οριστική τους απόφαση. Η επιστροφή στο Champions League, άλλωστε, δεν αποτελεί μόνο αγωνιστικό στόχο, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

