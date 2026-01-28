Η Capital.com γίνεται πλατινένιος χορηγός του Τζιωρτζή

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στην Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, η Capital.com ανακοίνωσε ότι έγινε ο πλατινένιος χορηγός του Κύπριου οδηγού του Nascar Euro Series, Βλαδίμηρου Τζιωρτζή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το νησί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR (κατηγορία PRO), πίσω από το τιμόνι ενός ολοκαίνουργιου Capital.com NASCAR V8 και με το νούμερο 6. Ένα γεγονός που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αξιοπιστία και τη δέσμευση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής εταιρείας, Capital.com.

Η πλατινένια χορηγία είναι ένα ακόμη παράδειγμα των προσπαθειών της εταιρείας να υποστηρίξει τον αθλητισμό και, σε αυτήν την περίπτωση, να προωθήσει την Κύπρο σε ένα πιστοποιημένο πρωτάθλημα της FIA. Η Capital.com είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εποπτεύεται από διάφορες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της CySEC στην Κύπρο.

Με εμπειρία στην FIA Formula 4 Βόρειας Ευρώπης, μια σεζόν στην Formula Renault Eurocup και με εντυπωσιακά αποτελέσματα από το 2020 στο Nascar Euro Series, ο δευτεραθλητής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR,Τζιωρτζής, βάζει την Κύπρο στον χάρτη του NASCAR για άλλη μια χρονιά.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαρτίου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου με το Νο6, το οποίο θα είναι ντυμένο στα χρώματα της Capital.com συμπεριλαμβανομένου αγωνιστικού κράνους και στολής, ενώ μέχρι τότε θα γίνει από κοινού και η ανακοίνωση της νέας αγωνιστικής ομάδας του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή για το 2026.

«Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, μας εκφράζει απόλυτα»

Όπως ειπώθηκε εκ μέρους της Capital.com ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, είναι το γεγονός ότι ο κορυφαίος μηχανοκίνητος αθλητισμός και τα δυναμικά περιβάλλοντα λήψης αποφάσεων υπό υψηλή πίεση λειτουργούν βάσει των ίδιων βασικών αρχών. «Σε επίπεδα υψηλών απαιτήσεων, η απόδοση δεν ορίζεται μόνο από την ταχύτητα. Ορίζεται από την πειθαρχία — από την ικανότητα να λειτουργεί κανείς εντός αυστηρών ορίων, να επεξεργάζεται με ακρίβεια τις πληροφορίες και να εκτελεί με συνέπεια και διαχρονικά.Ο Βλαδίμηρος ενσαρκώνει αυτές τις ιδιότητες — όχι μέσω των αποτελεσμάτων, αλλά μέσω της προσέγγισης. Αυτή η συνεργασία αντανακλά έναν κοινό σεβασμό για τη δομή, την αυτοσυγκράτηση και την εκτέλεση υπό πίεση — ιδιότητες που παραμένουν ουσιώδεις πολύ μετά την εξασθένηση του θορύβου.» σημειώθηκε από τον CEO της Capital.com στην Ευρώπη, και στη συνέχεια προστέθηκε ότι: «Το EURONASCAR είναι ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Οι οδηγοί αγωνίζονται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, όπου η προετοιμασία, η κρίση και η συνέπεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από το ένστικτο ή την παρόρμηση. Η απόδοση προκύπτει από την κατανόηση του συστήματος, την εμπιστοσύνη στα εργαλεία και την εφαρμογή των ίδιων προτύπων, γύρο με τον γύρο.

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, μας εκφράζει απόλυτα. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Capital.com είναι εξίσου πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο. Οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς και τα αποτελέσματα δεν διαμορφώνονται από την αίσθηση του κατεπείγοντος, αλλά από την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται υπό πίεση και από τις δομές που τις υποστηρίζουν. Η βιώσιμη απόδοση βασίζεται στη σαφήνεια, την πειθαρχία και την ικανότητα δράσης εντός καλά σχεδιασμένων διαδικασιών — χωρίς περιττές τριβές, αλλά και χωρίς βιασύνη».

Ο Τζιωρτζής, δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία, καθώς με την κίνηση τους αυτή δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη εταιρείες στις μέρες μας που στηρίζουν πραγματικά τον αθλητισμό και, σε αυτήν την περίπτωση, η capital.com να προωθεί την Κύπρο μέσω της συμμετοχής μου σε ένα πιστοποιημένο πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου της FIA. Και ειδικά ένα άθλημα μη-ολυμπιακό, που σαν αθλητές εξαρτόμαστε καθαρά στην στήριξη από ιδιωτικές εταιρείες» ανέφερε στις δηλώσεις του ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής».

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεχιστούν και τα δοκιμαστικά ενόψει της αγωνιστικής χρονιάς 2026, που θα διαρκέσουν, με μικρά διαλείμματα ενδιάμεσα, μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, ακριβώς μια βδομάδα πριν από την έναρξη της χρονιάς από την πίστα της Ισπανίας. Πέραν της Ισπανίας, στο καλεντάρι είναι άλλοι πέντε γύροι, σε Γαλλία(πίστα της Formula 1), Αγγλία, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο, όπου ο αριθμός των θεατών αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τις 300.000.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε ξανά τον Πλατινένιο Χορηγό, την εταιρεία Capital.com, τους υποστηρικτές του: ALCO Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Serenity Boutique Houses, Sana Hiltonia, Daytona Raceway αλλά και τους ήρωες γονείς του που χωρίς την στήριξη τους σε όλους τους τομείς δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο σήμερα.