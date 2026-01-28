ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Capital.com γίνεται πλατινένιος χορηγός του Τζιωρτζή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Capital.com γίνεται πλατινένιος χορηγός του Τζιωρτζή

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στην Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, η Capital.com ανακοίνωσε ότι έγινε ο πλατινένιος χορηγός του Κύπριου οδηγού του Nascar Euro Series, Βλαδίμηρου Τζιωρτζή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το νησί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR (κατηγορία PRO), πίσω από το τιμόνι ενός ολοκαίνουργιου Capital.com NASCAR V8 και με το νούμερο 6. Ένα γεγονός που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αξιοπιστία και τη δέσμευση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής εταιρείας, Capital.com.

 

Η πλατινένια χορηγία είναι ένα ακόμη παράδειγμα των προσπαθειών της εταιρείας να υποστηρίξει τον αθλητισμό και, σε αυτήν την περίπτωση, να προωθήσει την Κύπρο σε ένα πιστοποιημένο πρωτάθλημα της FIA. Η Capital.com είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εποπτεύεται από διάφορες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της CySEC στην Κύπρο.

 

Με εμπειρία στην FIA Formula 4 Βόρειας Ευρώπης, μια σεζόν στην Formula Renault Eurocup και με εντυπωσιακά αποτελέσματα από το 2020 στο Nascar Euro Series, ο δευτεραθλητής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR,Τζιωρτζής, βάζει την Κύπρο στον χάρτη του NASCAR για άλλη μια χρονιά.

 

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαρτίου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου με το Νο6, το οποίο θα είναι ντυμένο στα χρώματα της Capital.com συμπεριλαμβανομένου αγωνιστικού κράνους και στολής, ενώ μέχρι τότε θα γίνει από κοινού και η ανακοίνωση της νέας αγωνιστικής ομάδας του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή για το 2026.

 

«Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, μας εκφράζει απόλυτα»

Όπως ειπώθηκε εκ μέρους της Capital.com ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, είναι το γεγονός ότι ο κορυφαίος μηχανοκίνητος αθλητισμός και τα δυναμικά περιβάλλοντα λήψης αποφάσεων υπό υψηλή πίεση λειτουργούν βάσει των ίδιων βασικών αρχών. «Σε επίπεδα υψηλών απαιτήσεων, η απόδοση δεν ορίζεται μόνο από την ταχύτητα. Ορίζεται από την πειθαρχία — από την ικανότητα να λειτουργεί κανείς εντός αυστηρών ορίων, να επεξεργάζεται με ακρίβεια τις πληροφορίες και να εκτελεί με συνέπεια και διαχρονικά.Ο Βλαδίμηρος ενσαρκώνει αυτές τις ιδιότητες — όχι μέσω των αποτελεσμάτων, αλλά μέσω της προσέγγισης. Αυτή η συνεργασία αντανακλά έναν κοινό σεβασμό για τη δομή, την αυτοσυγκράτηση και την εκτέλεση υπό πίεση — ιδιότητες που παραμένουν ουσιώδεις πολύ μετά την εξασθένηση του θορύβου.» σημειώθηκε από τον CEO της Capital.com στην Ευρώπη, και στη συνέχεια προστέθηκε ότι: «Το EURONASCAR είναι ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Οι οδηγοί αγωνίζονται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, όπου η προετοιμασία, η κρίση και η συνέπεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από το ένστικτο ή την παρόρμηση. Η απόδοση προκύπτει από την κατανόηση του συστήματος, την εμπιστοσύνη στα εργαλεία και την εφαρμογή των ίδιων προτύπων, γύρο με τον γύρο.

 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, μας εκφράζει απόλυτα. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Capital.com είναι εξίσου πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο. Οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς και τα αποτελέσματα δεν διαμορφώνονται από την αίσθηση του κατεπείγοντος, αλλά από την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται υπό πίεση και από τις δομές που τις υποστηρίζουν. Η βιώσιμη απόδοση βασίζεται στη σαφήνεια, την πειθαρχία και την ικανότητα δράσης εντός καλά σχεδιασμένων διαδικασιών — χωρίς περιττές τριβές, αλλά και χωρίς βιασύνη».

 

Ο Τζιωρτζής, δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία, καθώς με την κίνηση τους αυτή δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη εταιρείες στις μέρες μας που στηρίζουν πραγματικά τον αθλητισμό και, σε αυτήν την περίπτωση, η capital.com να προωθεί την Κύπρο μέσω της συμμετοχής μου σε ένα πιστοποιημένο πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου της FIA. Και ειδικά ένα άθλημα μη-ολυμπιακό, που σαν αθλητές εξαρτόμαστε καθαρά στην στήριξη από ιδιωτικές εταιρείες» ανέφερε στις δηλώσεις του ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής».

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεχιστούν και τα δοκιμαστικά ενόψει της αγωνιστικής χρονιάς 2026, που θα διαρκέσουν, με μικρά διαλείμματα ενδιάμεσα, μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, ακριβώς μια βδομάδα πριν από την έναρξη της χρονιάς από την πίστα της Ισπανίας. Πέραν της Ισπανίας, στο καλεντάρι είναι άλλοι πέντε γύροι, σε Γαλλία(πίστα της Formula 1), Αγγλία, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο, όπου ο αριθμός των θεατών αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τις 300.000.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε ξανά τον Πλατινένιο Χορηγό, την εταιρεία Capital.com, τους υποστηρικτές του: ALCO Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Serenity Boutique Houses, Sana Hiltonia, Daytona Raceway αλλά και τους ήρωες γονείς του που χωρίς την στήριξη τους σε όλους τους τομείς δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο σήμερα.

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Εθνική Futsal: Φιλική ισοπαλία 2-2 με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Η Capital.com γίνεται πλατινένιος χορηγός του Τζιωρτζή

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής ακύρωσε τη Γαλλία λόγω τραυματισμού στην ποδοκνημική

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

(ΕΠ 8) After Derby: Ο Μαέ ξέφυγε μαζί με την Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Μπορώ να εγγυηθώ πως θα γίνουμε καλύτεροι»

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή προπονητικής στέγης για Φίλιππα Φωτοπούλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΕΠΟ: Αναβολές αγώνων λόγω πένθους

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίζουν οι δρόμοι Άρη – Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τα ονομάτων των 8 αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου οι φανέλες στην μπουτίκ

Ελλάδα

|

Category image

Ρεκόρ και κορυφή στις ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

TUDN: Καλεί Οτσόα τον Μάρτιο και αποφασίζει

ΑΕΛ

|

Category image

Φιλικός αγώνας με τα Νησιά Φαρόε πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ανακοίνωσε Αλέσιο Ντα Κρουζ η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

H φυγή Νάλι φέρνει διπλό... εμβολιασμό

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη