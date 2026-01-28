Ο Εμμανουήλ Καραλής ακύρωσε τη Γαλλία λόγω τραυματισμού στην ποδοκνημική

Ο Εμμανουήλ Καραλής ακύρωσε τη συμμετοχή του στο μίτινγκ της Καέν στη Γαλλία (Σάββατο, 31/1), καθώς έχει μια μικρή ενόχληση στην περιοχή της ποδοκνημικής. Ο «ασημένιος» Παγκόσμιος Πρωταθλητής άνοιξε τη σεζόν στις 25 Ιανουαρίου στο Λοτζ με το εντυπωσιακό άλμα στα 5,93 μέτρα. Στην πτώση του στο στρώμα στο παραπάνω ύψος παραπάτησε, γεγονός που ερέθισε την περιοχή, δίχως ωστόσο να προκληθεί κάποιος ανησυχητικός τραυματισμός.

Έτσι, οι προπονητές του, Χάρης Καραλής και Μαρτσίν Στσεπάνσκι, επέλεξαν να αφήσουν τον αγώνα της Γαλλίας, ώστε ο 27χρονος να αγωνιστεί απευθείας στο Fly Athens στις 7 Φεβρουαρίου, στο κλειστό της Παιανίας, μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Ο Καραλής, με το 5,93 μ. - κορυφαία επίδοση στον κόσμο - έδειξε πως είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και πως σύντομα θα απειλήσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (6,05 μ.).

ΑΠΕ-ΜΠΕ