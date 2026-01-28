ΒΙΝΤΕΟ: Φιλική ισοπαλία 2-2 με το Μαυροβούνιο για την Εθνική Futsal

Πολύ καλή παρουσία από την Εθνική μας η οποία μπορούσε να πάρει τη νίκη, όμως, έδειξε πως βρίσκεται σε καλό δρόμο ενόψει των επίσημων αγώνων τον ερχόμενο Απρίλη.

Ο Χρυσόστομος Παπασπύρου μόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Εθνική μας σπρώχνωντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από ατομική προσπάθεια του Ναλμπαντιάν.

Η Εθνική μας είχε και άλλες ευκαιρίες να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο χωρίς όμως να τα καταφέρει, με το σκορ να παραμένει στο 1-0 μέχρι το τέλος.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μαυροβουνίου αντέδρασε και ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα με δύο τέρματα στο 3ο και στο 10 λεπτό.

Στο 13' μετά από εκτέλεση φάουλ του Κουλουμπρή, ο Ναλμπαντιάν από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος παρά τις ευκαιρίες που έφτιαξαν και οι δύο ομάδες.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν και δεύτερο φιλικό την Πέμπτη, επίσης στις 11:30 στο Κίτιον.

Κύπρος (Α. Στυλιανού): Ψιλογένης, Ναλμπαντιάν, Ελ Κέμπε, Παπασπύρου, Γκεβάρα (Κουλλουπάς, Λουκά, Ιωσήφ, Εξαδάκτυλος, Κίτσιου, Κουλουμπρής, Στυλιανού, Σκαμπύλης, Φαττάς)

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα ο οποίος μεταδόθηκε από τον Άλφα Κύπρου.