Επιστρέφει στην αγαπημένη του Μποταφόγκο με ρεκόρ ο Πακετά!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Λούκας Πακετά παίρνει τελικά τη μεταγραφή... λύτρωσης που αναζητούσε και η Μποταφόγκο τον κάνει ξανά δικό της με προσφορά ρεκόρ για τα δεδομένα της!
Η Γουέστ Χαμ είπε το «ναι» και η Μποταφόγκο ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τον Λούκας Πακετά στην οικογένειά της!
Ο Βραζιλιάνος χαφ αναμένεται ν' αποτελέσει τη μεταγραφή - ρεκόρ στην ιστορία της αγαπημένης του ομάδας, αφού εκείνη πρόσφερε 42 εκατομμύρια ευρώ στα «σφυριά» για να πάρει τον παίκτη.
Ο Πακετά ανδρώθηκε και αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μποταφόγκο, έπαιξε και στην πρώτη ομάδα και το ευρωπαϊκό του ταξίδι είχε ξεκινήσει από τη Μίλαν το 2019.
Ο ποδοσφαιριστής αναζητούσε διαφυγή από την Premier League, αφού εκεί η ταμπέλα του υπόπτου για παράνομο στοιχηματισμό δεν σταμάτησε να τον ακολουθεί και να του χαλά την υστεροφημία...
