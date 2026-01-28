Επιστρέφει στην αγαπημένη του Μποταφόγκο με ρεκόρ ο Πακετά!

Η Γουέστ Χαμ είπε το «ναι» και η Μποταφόγκο ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τον Λούκας Πακετά στην οικογένειά της!

Ο Βραζιλιάνος χαφ αναμένεται ν' αποτελέσει τη μεταγραφή - ρεκόρ στην ιστορία της αγαπημένης του ομάδας, αφού εκείνη πρόσφερε 42 εκατομμύρια ευρώ στα «σφυριά» για να πάρει τον παίκτη.

Ο Πακετά ανδρώθηκε και αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μποταφόγκο, έπαιξε και στην πρώτη ομάδα και το ευρωπαϊκό του ταξίδι είχε ξεκινήσει από τη Μίλαν το 2019.

Ο ποδοσφαιριστής αναζητούσε διαφυγή από την Premier League, αφού εκεί η ταμπέλα του υπόπτου για παράνομο στοιχηματισμό δεν σταμάτησε να τον ακολουθεί και να του χαλά την υστεροφημία...

