Με Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό

Αποθεραπεύτηκε και θα είναι στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τον αυριανό αγώνα με τον Oλυμπιακό στο ΣΕΦ ο Γουίλ Κλάιμπερν. Ο Αμερικανός φόργουορντ, που ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, απουσίασε από 14 παιχνίδια των «μπλαουγκράνα».

«Η επιστροφή του Κλάιμπερν στο παιχνίδι πρέπει να είναι προοδευτική, και όταν οι παίκτες μεγαλώνουν (ο Κλάιμπερν είναι 35 ετών), τους παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν και να επιστρέψουν στο προηγούμενο επίπεδο φυσικής τους κατάστασης. Χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο», δήλωσε ο προπονητής της «Μπάρτσα», Τσάβι Πασκουάλ. «Είναι φανταστικά νέα. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει 14 παιχνίδια χωρίς αυτόν, κερδίζοντας 10 από αυτά. Ήταν ένα πολύ μακρύ ταξίδι γιατί, δεδομένου του τρέχοντος προγράμματος, ένας τραυματισμός σημαίνει ότι θα χάσουμε έναν τεράστιο αριθμό αγώνων. Έχουμε έναν επιπλέον παίκτη και πλέον ροτέισον 13 παικτών. Είναι μικρό μεν, αλλά όταν είναι όλοι διαθέσιμοι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα», πρόσθεσε.

Ο Κλάιμπερν έχει 14,4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε 24 λεπτά κατά μέσο όρο.

sportfm.gr