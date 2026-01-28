FIFA: Νέα ρεκόρ μεταγραφών σε όλα τα επίπεδα το 2025

Η ετήσια έκθεση της διεθνούς συνομοσπονδίας καταγράφει 24.558 διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών, με το συνολικό ποσό που ξοδεύτηκε να ανέρχεται στα 13,08 δισ. δολάρια (περίπου 10,93 δισ. ευρώ), αυξημένο κατά περισσότερο από 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συνολικά, σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο, σε άνδρες και γυναίκες, ολοκληρώθηκαν κατά το 2025 86.158 διεθνείς μεταγραφές, επίσης αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία.

Η Λίβερπουλ ήταν η... υπεύθυνη για δύο εκ των πέντε ακριβότερων μεταγραφών της χρονιάς, συγκεκριμένα του Φλόριαν Βιρτς από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και του Ούγκο Εκιτικέ από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται άλλες δύο μετακινήσεις ποδοσφαιριστών από την Bundesliga στην Premier League, αυτές του Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Λειψία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγκάρδη στη Νιούκαστλ, ενώ αγγλικός σύλλογος εμπλέκεται -ως πωλητής όμως- και στην τελευταία εκ των ακριβότερων μεταγραφών της χρονιάς, που είναι αυτή του Τζον Ντουράν από την Άστον Βίλα στην Αλ Νασρ.

Σημαντική αύξηση, της τάξης του 80%, παρουσιάζει ο μεταγραφικός τζίρος και στο ποδόσφαιρο γυναικών, που ανέρχεται στα 28,6 εκατ. δολάρια, για ένα σύνολο 2.440 διεθνών μεταγραφών. Ξεχωρίζει η μεταγραφή ρεκόρ της Μεξικανής Λίζμπεθ Οβάλε από την Τίγκρες στην αμερικανική Ορλάντο Πράιντ, έναντι ποσού 1,5 εκατ. δολαρίων.

Ρεκόρ καταγράφηκε τέλος και στις διεθνείς μετακινήσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, που ανήλθαν στις 59.162, αριθμός αυξημένος κατά 9,4% σε σχέση με το 2024.

