Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παρί-Ρεάλ Μαδρίτης

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τον αγώνα Παρί-Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει απόψε στις 22:00 η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Euroleague με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη των Γάλλων προσφέρεται σε απόδοση 3.50 από την Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση των Ισπανών στο 1.36.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο Trey Lyles 19 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.62.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχει ο Justin Robinson τουλάχιστον 2 εύστοχα τρίποντα και ο Edy Tavares 8 ριμπάουντ και άνω δίνεται στα 3.65, ενώ ο συνδυασμός να πετύχει ο Mario Hezonja τουλάχιστον 15 πόντους και ο Nadir Hifi 19 πόντους και άνω, αποτιμάται στα 3.85.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Διαβαστε ακομη