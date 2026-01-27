Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παρί-Ρεάλ Μαδρίτης

Με τον αγώνα Παρί-Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει απόψε στις 22:00 η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Euroleague με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη των Γάλλων προσφέρεται σε απόδοση 3.50 από την Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση των Ισπανών στο 1.36.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο Trey Lyles 19 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.62.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχει ο Justin Robinson τουλάχιστον 2 εύστοχα τρίποντα και ο Edy Tavares 8 ριμπάουντ και άνω δίνεται στα 3.65, ενώ ο συνδυασμός να πετύχει ο Mario Hezonja τουλάχιστον 15 πόντους και ο Nadir Hifi 19 πόντους και άνω, αποτιμάται στα 3.85.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

