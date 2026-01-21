ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Μιλουτίνοβ στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοβ στην διάθεσή του ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για την Κωνσταντινούπολη για το προσεχές (22/1, 19:30) ματς με την Εφές.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης (22/1, 19:30) την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά από τη νίκη του επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ πριν από ένα 24ωρο, οι ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν με προορισμό την Τουρκία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μία σημαντική απουσία και να υπολογίζει στους υπόλοιπους 13 παίκτες της αποστολής. 

Ο λόγος για τον Νίκολα Μιλουτίνοβ ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού λόγω του χτυπήματος που δέχθηκε στο κεφάλι στο παιχνίδι απέναντι στην «ομάδα του λαού». Συγκεκριμένα ο Σέρβος σέντερ δέχθηκε σκληρό χτύπημα από τον Μπρίσετ στο κεφάλο στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, με τον Μπαρτζώκα να κάνει λόγο για διάσειση.

Έτσι ο Μιλουτίνοβ θα παραμείνει στην Αθήνα προκειμένου να νιώσει καλύτερα και να επανέλθει στα επόμενα ματς του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στην Πόλη με δίδυμο σέντερ τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.

 

EUROLEAGUE

EUROLEAGUE

