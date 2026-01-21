Εκτός και απέναντι στη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, επικρατώντας της Μπασκόνια χθες (20/1) στο Telekom Center Athens χωρίς τον Κέντρικ Ναν, στον οποίο όμως δεν μπορεί να υπολογίζει και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι (22/1) ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στην αριστερή ποδοκνημική και παρά τη θεραπευτική αγωγή δεν είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Από τον αγώνα κόντρα στην Μπάγερν, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται χωρίς τον σούπερ σταρ του και το ίδιο θα πράξει και στο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.