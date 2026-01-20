Για την 3η διαδοχική νίκη ο Ολυμπιακός, ψάχνει... επιστροφή ο Παναθηναϊκός

Μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» διεξάγεται στη Euroleague, με κοινή αντίπαλο τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Ισραηλινούς την Τρίτη (20/1, 19:15) στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική και εν συνεχεία ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1) στις 19:30 αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά από την έδρα του και αυτός αυτήν τη «διαβολοβδομάδα» κόντρα στην Μπασκόνια, την Τρίτη (20/1, 21:15) και εν συνεχεία θα μεταβεί στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη (22/1) στις 21:05, για ν' αντιμετωπίσει στη "Menora Mivtachim Arena" την ομάδα του Οντέντ Κάτας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (20/1, 19:15)

Την 3η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές που προηγήθηκαν επί των Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αναζητά ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν νωρίς το βράδυ της Τρίτης (20/1, 19:15) υποδέχεται τους παίκτες του Οντέντ Κάτας, για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά διανύει την καλύτερη περίοδό της μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν μετρώντας πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια της.

Ουσιαστικά, σ' αυτό το διάστημα ηττήθηκε μόνο από την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη (88-80), για την 21η αγωνιστική, στις 6 Ιανουαρίου. Είχαν προηγηθεί, η εντός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν και οι εκτός έδρας νίκες επί των Βίρτους Μπολόνια και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός (7ος) έχει ρεκόρ 13-8 και με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδο στην εξάδα που αποφεύγει τα Play In. H Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13. Στον πρώτο γύρο, ο Σάσα Βεζένκοφ, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε εκτός έδρας νίκη με 95-94 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι. Η Μακάμπι προέρχεται από εντός έδρας νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας (100-97).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, καθώς δεν είναι έτοιμος ν΄ αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (20/1, 21:15)

Επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο, αναζητά ο Παναθηναϊκός, την Τρίτη (20/1, 21:15), όταν υποδέχεται την Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική. Η Μπασκόνια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 89-75 επί της Αναντολού Εφές για την 22η αγωνιστική, ενώ στην 21η είχε επικρατήσει με 78-73 στη Βιτόρια της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Οι πράσινοι που μετρούν τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους στη Euroleague θα παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς ξεπέρασε την ίωση.

Στη Βιτόρια, για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 86-84 με buzzer-beater του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν θ' αγωνιστεί την Τρίτη (19/1).