Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

Προβλημάτισε έντονα ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ξεκίνημα του 2026, καθώς ηττήθηκε στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78, με το «τριφύλλι» να αντιμετωπίζει πολλές απουσίες, με κυριότερη αυτή του Κέντρικ Ναν.

Η ήττα αυτή δεν άφησε σε καμία περίπτωση ικανοποιημένο τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε πολλά λάθη από την ομάδα του, μια κατάσταση που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσει στην τύχη της.

Αεροπλάνο και απευθείας Telekom Center

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε από το Μόναχο, με τους παίκτες να πηγαίνουν απευθείας στο «Telekom Center Athens», ενώ ακολούθησε ανάλυση μέσω video για πάνω από μία ώρα, με τον Εργκίν Αταμάν να αναλύει στους παίκτες τα λαθη τους στον αγώνα. Στη συνέχεια έγινε προπόνηση, με τους Κεντρικ Ναν, Ντίνο Μήτογλου και Νίκο Ρογκαβόπουλο να μην ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα.

Ο Αταμάν δεν άφησε καμία λεπτομέρεια να... ξεφύγει, με στόχο η ομάδα του να εμφανίσει στις επόμενες αναμετρήσεις που έχουν μεγάλη δυσκολία, ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.