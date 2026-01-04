Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ντε Κολό και ολοκληρώνει άμεσα την μεταγραφή

Η Φενέρμπαχτσε όχι απλά κινήθηκε άμεσα ώστε να αποκτήσει τον Νάντο Ντε Κολό πριν το deadline της 5ης Ιανουαρίου, αλλά κατάφερε να συνάψει και την πολυπόθητη συμφωνία με τον Γάλλο σούπερ σταρ, το πρωί της Κυριακής (4 του Γενάρη).

Το ρεπορτάζ από τα τουρκικά Μέσα, που διέρρευσε περίπου πριν από 48 ώρες, επιβεβαιώνεται κι από τον έγκριτο Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας του «BasketNews». Ο 38χρονος γκαρντ εγκαταλείπει ξανά την γενέτειρά του και επιστρέφει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Εκεί δηλαδή, όπου βρισκόταν από το 2019, έως το 2022.

