ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ντε Κολό και ολοκληρώνει άμεσα την μεταγραφή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ντε Κολό και ολοκληρώνει άμεσα την μεταγραφή

Ο Νάντο Ντε Κολό αφήνει την γενέτειρά του κι εντάσσεται ξανά στο ρόστερ της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Η Φενέρμπαχτσε όχι απλά κινήθηκε άμεσα ώστε να αποκτήσει τον Νάντο Ντε Κολό πριν το deadline της 5ης Ιανουαρίου, αλλά κατάφερε να συνάψει και την πολυπόθητη συμφωνία με τον Γάλλο σούπερ σταρ, το πρωί της Κυριακής (4 του Γενάρη).

Το ρεπορτάζ από τα τουρκικά Μέσα, που διέρρευσε περίπου πριν από 48 ώρες, επιβεβαιώνεται κι από τον έγκριτο Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας του «BasketNews». Ο 38χρονος γκαρντ εγκαταλείπει ξανά την γενέτειρά του και επιστρέφει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Εκεί δηλαδή, όπου βρισκόταν από το 2019, έως το 2022.

 

Athletiko

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι εκατομμυριούχοι και οι… μεταβολές

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταλάντα: Συγκινητικό μήνυμα στον Γκασπερίνι από τους φίλους των μπεργκαμάσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τη Δευτέρα (5/1) ανακοινώνει τον Τσάβες

Ελλάδα

|

Category image

Έφυγε ο Σωτηρίου, φωνάξτε τον Κούτσακο!

Απόψεις

|

Category image

«Μαζί στα καλά, μαζί και στα δύσκολα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Να σταματήσουν να βλέπουν φαντάσματα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μία παράδοση αιώνων για την οικογένεια

Απόψεις

|

Category image

Αφηνιασμένη και υποψιασμένη

ΑΕΚ

|

Category image

Η περίπτωση του Τζόλη γίνεται προτεραιότητα για την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κομβικές «μάχες» σε Μάντσεστερ και Λονδίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολη εξόρμηση στην πρωτεύουσα για τον Άρη!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ντε Κολό και ολοκληρώνει άμεσα την μεταγραφή

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Χρειάστηκαν 6-7 σεκιούριτι για να απομακρύνουν μαινόμενο οπαδό στο Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μαρσιάλ έσπασε την κατάρα και σκόραρε το πρώτο του γκολ με την Μοντερέι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάφος FC: Κρίσιμο και με άρωμα αποχαιρετισμού

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη