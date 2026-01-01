«Ετοιμάζει καινούργια πρόταση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ για Τετέ η Γκρέμιο»

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς το… σίριαλ «Ο Τετέ στη Γκρέμιο», όπως τουλάχιστον προκύπτει από ένα ακόμα δημοσίευμα που έρχεται από την Βραζιλία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ ιστοσελίδας η οποία ασχολείται με τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε, αυτός δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του 25χρονου εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Αντιθέτως, μάλιστα, μέσα στις επόμενες ημέρες η Γκρέμιο αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς του, ύψους 42 εκατομμυρίων ρεάλ (σ.σ. που αντιστοιχούν σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ), με το ποσό πάντως να προβλέπεται να καταβληθεί στο «τριφύλλι» σε δόσεις!

Παράλληλα, στο ίδιο κομμάτι αναφέρεται ότι η αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τετέ έχει υποχωρήσει λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, ο Βραζιλιάνος άσος εξακολουθεί να αποτελεί μια πεποίθηση για τον προπονητή Λουίς Κάστρο, αλλά και το νέο διοικητικό συμβούλιο της βραζιλιάνικης ομάδας.

Ενώ καταλήγει επισημαίνοντας πως ο ατζέντης του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ώρες. Με στόχο να συναντήσει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, σε μια προσπάθεια να γίνει εφικτή η αποχώρηση του πελάτη του με προορισμό την Γκρέμιο…

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι το επόμενο… επεισόδιο, να υπενθυμίσουμε ότι οι «πράσινοι» έχουν διαμηνύσει σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσουν τον Τετέ αν δεν λάβουν μια προσφορά εφάμιλλη του status και της αξίας του ποδοσφαιριστή τους.

🔵 EXCL: O Grêmio não desistiu da contratação de Tetê (25) e deve formalizar, nos próximos dias, uma proposta de compra no valor de R$ 42 milhões, com pagamento parcelado.



O otimismo diminuiu em função dos altos valores exigidos pelo Panathinaikos, mas o meia-atacante segue… pic.twitter.com/4F4g0ZV7q1 — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) December 31, 2025

