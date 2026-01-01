ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τζόσουα βγήκε από το νοσοκομείο μετά το ατύχημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τζόσουα βγήκε από το νοσοκομείο μετά το ατύχημα

Ο 33χρονος Βρετανός πυγμάχος Άντονι Τζόσουα, Ολυμπιονίκης το 2012 και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, βγήκε από νοσοκομείο του Λάγκος στη Νιγηρία, όπου είχε νοσηλευτεί μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο στενοί φίλοι του, σύμφωνα με τις αρχές.

 «Ο Άντονι Τζόσουα έφυγε από το νοσοκομείο αργά το απόγευμα της Τετάρτης (31/12), συντετριμμένος και συντετριμμένος από την απώλεια των δύο στενών φίλων του, αλλά κρίθηκε ιατρικά ικανός να αναρρώσει στο σπίτι του», αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

 Το ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Μακούν, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Λάγκος με το Ιμπαντάν, μια πόλη στα νοτιοδυτικά της χώρας. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Τζόσουα «φαίνεται να κινούνταν πάνω από το όριο ταχύτητας σε αυτό το τμήμα του δρόμου και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ενώ προσπαθούσε να προσπεράσει ένα άλλο όχημα, χτυπώντας ένα φορτηγό που ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου», σύμφωνα με δήλωση του Ομοσπονδιακού Σώματος Οδικής Ασφάλειας (FRSC) της Νιγηρίας.

 Ο Άντονι Τζόσουα, 36 ετών, βρισκόταν σε διακοπές στη χώρα όπου γεννήθηκαν οι γονείς του. Στις 20 Δεκεμβρίου, έβγαλε νοκ άουτ τον YouTuber που έγινε πυγμάχος Τζέικ Πολ σε έναν αγώνα με εκτιμώμενο χρηματικό έπαθλο 184 εκατομμύρια δολάρια (156 εκατομμύρια ευρώ).

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη