ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μια χρονιά ορόσημο» - Η Τούμπα έλαμψε την Πρωτοχρονιά για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μια χρονιά ορόσημο» - Η Τούμπα έλαμψε την Πρωτοχρονιά για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μαζί με την αλλαγή του χρόνου γιόρτασε και τον έναν αιώνα ζωής του, με το γήπεδο της Τούμπας να γεμίζει πυροτεχνήματα.

Το 2026 ήρθε και αυτό για τον ΠΑΟΚ σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό ή καλύτερα αποτελεί «μια χρονιά ορόσημο», αφού ο σύλλογος φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» επέλεξε να υποδεχτεί την χρονιά με ένα ιδιαίτερο σόου με πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό και την Τούμπα, τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου. 

Ο σύλλογος δεν ιδρύθηκε την 1 Ιανουαρίου, αλλά τα πυροτεχνήματα αποτελούν ένα μικρό event, μια μικρή γιορτή, για να υποδεχτούν αυτή την ιστορική χρονιά. 

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου του 1926, φέτος κλείνει έναν αιώνα ιστορίας και δημιούργησε ένα βαθύτατα συναισθηματικό βίντεο. Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο ξεκινά με μια μπάλα και μια σημαία του συλλόγου ενώ αμέσως μετά βλέπουμε μερικές φιγούρες. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα παιδί να κοιμάται στο ασπρόμαυρο δωμάτιό του, γεμάτο από πράγματα του ΠΑΟΚ. Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα και φωτάκι νυκτός που αναγράφει πάνω το «100» για τα 100 χρόνια ζωής. 

Η κάμερα γυρίζει και η μητέρα μπαίνει στο δωμάτιο, αφήνει στο πλάι του παιδιού της ένα αρκουδάκι της ομάδας, χαιδεύει τα μαλλιά του μικρού και τον σκεπάζει καλά ενώ έξω ακούγονται τα πυροτεχνήματα. Η μαμά κοιτάζει έξω από το παράθυρο, όσο το δωμάτιο λάμπει από τα πυροτεχνήματα και το πλάνο κλείνει με το φωτάκι του μικρού και με τα βεγγαλικά πάνω από το γήπεδο.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη