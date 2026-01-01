«Μια χρονιά ορόσημο» - Η Τούμπα έλαμψε την Πρωτοχρονιά για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Το 2026 ήρθε και αυτό για τον ΠΑΟΚ σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό ή καλύτερα αποτελεί «μια χρονιά ορόσημο», αφού ο σύλλογος φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» επέλεξε να υποδεχτεί την χρονιά με ένα ιδιαίτερο σόου με πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό και την Τούμπα, τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου.

Ο σύλλογος δεν ιδρύθηκε την 1 Ιανουαρίου, αλλά τα πυροτεχνήματα αποτελούν ένα μικρό event, μια μικρή γιορτή, για να υποδεχτούν αυτή την ιστορική χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου του 1926, φέτος κλείνει έναν αιώνα ιστορίας και δημιούργησε ένα βαθύτατα συναισθηματικό βίντεο. Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο ξεκινά με μια μπάλα και μια σημαία του συλλόγου ενώ αμέσως μετά βλέπουμε μερικές φιγούρες. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα παιδί να κοιμάται στο ασπρόμαυρο δωμάτιό του, γεμάτο από πράγματα του ΠΑΟΚ. Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα και φωτάκι νυκτός που αναγράφει πάνω το «100» για τα 100 χρόνια ζωής.

Η κάμερα γυρίζει και η μητέρα μπαίνει στο δωμάτιο, αφήνει στο πλάι του παιδιού της ένα αρκουδάκι της ομάδας, χαιδεύει τα μαλλιά του μικρού και τον σκεπάζει καλά ενώ έξω ακούγονται τα πυροτεχνήματα. Η μαμά κοιτάζει έξω από το παράθυρο, όσο το δωμάτιο λάμπει από τα πυροτεχνήματα και το πλάνο κλείνει με το φωτάκι του μικρού και με τα βεγγαλικά πάνω από το γήπεδο.

