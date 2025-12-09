Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Χαμόγελα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Στη σημερινή προπόνηση ο Εβάν Φουρνιέ γυμνάστηκε κανονικά και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο Γάλλος άσος ταλαιπωρούταν από μια ίωση με αποτέλεσμα να μην καταφέρνει να δώσει το «παρών» στα ματς της ομάδας. Ακόμη και σε αυτό με την ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Γάλλος ήταν απών.

Αυτός που παραμένει εκτός είναι ο ΜακΚίσικ ο οποίος πιθανότατα θα απουσιάζει και από το ματς της Βαρκελώνης για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

sport-fm.gr