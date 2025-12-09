Άταμαν: «Να συνεχίσω να κατακτώ τη Euroleague!»

Ο Τούρκος προπονητής είπε... πολλά στη συνέντευξη που παραχώρησε και μεταξύ πολλών άλλων ρωτήθηκε για το πιο σημαντικό πράγμα που θα ήθελε εκείνος να πετύχει μελλοντικά.

Όπως συνηθίζει σε όλες του τις δηλώσεις, δεν μάσησε τα λόγια του και εξέφρασε την μεγάλη του επιθυμία να συνεχίζει να στέφεται... πρωταθλητής Ευρώπης στην Euroleague!

«Με όλο τον σεβασμό στις υπόλοιπες ομάδες, θέλω να συνεχίσω να κατακτώ την EuroLeague. Έχω σπουδαία ομάδα στα χέρια μου. Σέβομαι τις υπόλοιπες ομάδες που είναι υποψήφιες για τον τίτλο. Έχω δύο τίτλους. Ο πρώτος είναι να συνεχίσω να κατακτώ την Euroleague. Να συνεχίσω. Την τελευταία πενταετία έχω τρεις. Έχασα δύο, αλλά ήμασταν εκεί, στο Final Four» είπε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Άταμαν και συνέχισε:

«Ο άλλος στόχος είναι να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Τουρκία και μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, για να παλέψουμε για ένα μετάλλιο. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος μου. Ίσως αν φτάσω στο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028, αν αγωνιστούμε εκεί, ίσως μετά από αυτά να δώσω τη δουλειά μου στον γιο μου

