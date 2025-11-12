ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς - Ζαλγκίρις

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Ζαλγκίρις στις 21:15 για την 10η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ντέρμπι κορυφής για τις δυο ομάδες, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους της καλαθόσφαιρας.

Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.35 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, 11.25 στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 3.55 στην επικράτηση των Λιθουανών.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχει ο Nicola Milutinov από 10 ριμπάουντ και άνω προσφέρεται στα 2.87, ενώ το να πετύχει ο Sylvain Francisco από 18 πόντους και άνω, δίνεται στα 3.00.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να πετύχει ο Sasha Vezenkov από 22 πόντους και άνω και ο Tyler Dorsey από 15 πόντους και άνω προσφέρεται στα 5.20, ενώ ο συνδυασμός να πετύχει ο Nicola Milutinov από 13 πόντους και άνω, με το να έχει ο Sasha Vezenkov τουλάχιστον 2 εύστοχα τρίποντα, αποτιμάται στα 4.40.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

